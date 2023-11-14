Первое зарубежное производство: шведский Saab построит завод в Индии

Завод должен заработать уже в следующем году. На нем будут изготавливать самые современные гранатометы M4.

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В Индии построят завод для производства гранатометов Carl-Gustaf шведской компании Saab. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Шведская компания согласовала строительство завода в Индии. На предприятии будут производить гранатометы, которые будут полностью соответствовать требованиям Made In India.

"Для меня большая честь получить разрешение на 100% прямые иностранные инвестиции в Индии как глобальной оборонной компании. Это подчеркивает нашу решительную приверженность "Made in India" и наше замечательное сотрудничество с индийскими силами обороны", — говорит Гьорген Йоханссон, руководитель бизнес-направления Saab Dynamics.

Гранатометы Carl-Gustaf состоит на вооружении индийской армии с 1976 года и является основным оружием. Планы построить завод в Индии шведская компания озвучила еще в сентябре 2022 года. Тогда же заявлялось, что производство начнется в 2024 году. В Индии будут производить гранатомет Carl-Gustaf M4.

Планируется делать вооружение не только для Индии, но и для других пользователей. Сначала их будут экспортировать обратно в Швецию, а оттуда заказчику.

Напомним, 8 мая бойцы ВСУ показали применение шведского гранатомета Carl Gustaf под Бахмутом.

21 июня Carl Gustaf получил цифровую систему наведения и новый боеприпас.