Противотанкисты ВСУ применили шведский гранатомет Carl Gustaf под Бахмутом (видео)

Украинские защитники уничтожают вражеские бронированные цели с помощью ручного противотанкового гранатомета Carl Gustaf, сделанного в Швеции компанией Saab Bofors Dynamics.

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Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й Отдельной Штурмовой Бригады применяют против личного состава врага и бронированной техники российских окупантов шведский ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf. Видео опубликовали 8 мая в Telegram -канале подразделения.

Можно увидеть, как украинские защитники, находясь в окопах, стреляют из этого оружия. Совершив выстрел, бойцы снова перезаряжают гранатомет и в дальнейшем используют против россиян. Результаты работы подразделения защитники не сообщили.

Характеристики гранатомета Carl Gustaf

Ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf калибра 84 мм изготовлен в Швеции. Темп огня – 6 выстрелов в минуту. Имеет электронный взрыватель с тремя режимами – при контакте с целью или воздушный подрыв на заданном расстоянии. Максимальная дальность выстрела – 1000 метров. По движущейся цели эффективен на расстоянии 250-300 метров.

Разработчиком является компания Saab Bofors Dynamics. Это оружие используют не только в Вооруженных силах Швеции, но и военные США и армии многих других стран. Главная задача – борьба с бронетанковой техникой, уничтожение живой силы противника, находящегося в легких укрытиях, а также на огневых позициях.

Напомним, 8 мая в соцсети показали последствия попадания ракетой AGM-88 HARM в российский ЗРК ТОР. Фолловеры заявили, что ракета была запущена из адаптированного украинского истребителя Су-27. В Воздушных силах ВСУ пока не комментировали эту информацию.

Также 1 мая стало известно об использовании ВСУ и других противотанковых средств. Среди них есть израильско-сингапурская разработка Matador. Matador – это 90-мм одноразовый гранатомет, разработанный для поражения бронетехники врага и фортификационных сооружений. Особенностью Matador является то, что после многих конфликтов в мире разработчики пришли к выводу, что не менее важным для гранатомета является не только уничтожение бронетехники, но и разных зданий.