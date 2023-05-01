Гранатомет Matador: как израильско-сингапурское оружие оказалось в ВСУ, и в чем его преимущество
Западные партнеры с началом полномасштабной войны массово передавали или продавали Украине гранатометы и ПТРК. Matador — один из таких примеров закупаемого и передаваемого украинской армии оружия с первых месяцев боевых действий.
Украинская армия получила множество различных противотанковых средств и гранатометов. Среди них есть израильско-сингапурско-немецкая разработка Matador. Фокус разобрался, когда начали производить гранатомет, как его используют в Украине, и какие у него характеристики.
Matador – история разработки совместного изделия Израиля, Сингапура и Германии
Matador – это 90-мм одноразовый гранатомет, разработанный для поражения бронетехники врага и фортификационных сооружений. Разработка началась в 1990-х годах, чтобы заменить в сингапурской армии устаревшие Armbrust, разрабатывавшиеся еще в Западной Германии в 1970-х годах.
Особенностью Matador является то, что после ряда конфликтов в мире разработчики пришли к выводу, что не менее важным для гранатомета является возможность уничтожения различных строений, а не только бронетехники.
За разработку нового гранатомета взялись израильская компания Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) и сингапурское агентство Defence Science and Technology Agency (DSTA). Немецкая же компания Dynamit Nobel Defence (DND) выступила производителем. Отметим, что с 2004 года DND принадлежит израильской компании Rafael.
Визуально Matador унаследовал конструкцию своего предшественника Armburst, однако без изменений тоже не обошлось. Новинка получила более длинную пусковую трубу, восьмиугольные амортизаторы вокруг дула и трубку Вентури. Изделие производят из армированного стекловолокна с полимером и амортизаторами из пенопласта. Оптический прицел крепится к оружию с помощью планки Пикатинни. Благодаря материалам гранатомет получился очень легким, его вес составляет около 8 кг.
Matador – на что способен гранатомет
Гранатомет HH Matador имеет несколько вариантов боевой части:
- кумулятивная противотанковая (HEAT);
- бронебойно-фугасная (HESH);
- тандемный боеприпас с дальностью до 600 метров и бронепробитием более 700 мм;
- осветительная;
- дымовая;
- осколочная противопехотная с вольфрамовыми шариками, площадь поражения — 45x30 метров.
HEAT предназначен для уничтожения танков, а HESH – для фортификационных сооружений или легкобронированной техники. Эффективная дальность стрельбы у базового варианта Matador составляет от 20 до 500 метров.
Кумулятивная граната способна пробить до 500 миллиметров гомогенной брони, а бронебойно-фугасный заряд производит отверстие в бетонной стене диаметром в 45 сантиметров.
Кроме того, Rafael Advanced Defense Systems создали еще несколько вариантов самих гранатометов:
- MP является многоцелевым вариантом, который эффективен против бронетехники и укреплений;
- WB представляет собой специализированную версию для подрыва стен, создающую отверстие диаметром до 100 сантиметров, дальность такого гранатомета уменьшена до 120 метров. Гранатомет способен пробить тройную кирпичную стену;
- AS — это изделие для уничтожения конструкций. В таком случае боеприпас обладает усовершенствованной тандемной боеголовкой, создающей усиленный эффект взрыва. Его дальность 400 метров.
Как показал себя гранатомет Matador в Украине
С начала полномасштабной войны Украина закупила около 2900 разовых гранатометов, еще более 6500 передала Германия и Нидерланды. Поэтому в общей сложности в ВСУ было около 9400 гранатометов.
Их используют на всех линиях фронта, украинские защитники уничтожали российскую бронетехнику из Matador даже в Мариуполе. Вероятно, оружие удалось доставить в окруженный город благодаря операциям ГУР с вертолетами, которые летали в город.
Благодаря своей конструкции гранатометом можно пользоваться в закрытых помещениях. Однако позади оператора гранатомета находится опасно, от него нужно отойти на расстояние не менее 2 метров. Бойцы сил обороны неоднократно уничтожали российские танки, БМП и БТРы.
На YouTube-канале "Хлопці з лісу" делали обзор на гранатомет Matador, в котором рассказали особенности изделия. Среди прочего они рассказали, что иногда динамическая защита танка может остановить гранату Matador. Но само изделие достаточно легко освоить для стрельбы.
В целом, западные партнеры с начала полномасштабного этапа войны в первую очередь передавали различные противотанковые средства, поэтому у украинских военных есть выбор, из чего поразить цель.