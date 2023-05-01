Гранатомет Matador: як ізраїльсько-сінгапурська зброя опинилася в ЗСУ та в чому його перевага

Західні партнери з початком повномасштабної війни масово передавали або продавали Україні гранатомети й ПТРК. Matador — один із таких прикладів зброї, яку закуповували та передавали українській армії з перших місяців бойових дій.

Related video

Українська армія отримала величезну кількість різних протитанкових засобів і гранатометів. Серед них є ізраїльсько-сінгапурська розробка Matador. Фокус розібрався, коли почали виробляти гранатомет, як його використовують в Україні, та які в нього характеристики.

Matador — історія розробки спільного виробу Ізраїлю, Сінгапуру та Німеччини

Matador — це 90-мм одноразовий гранатомет, який розроблено для ураження бронетехніки ворога та фортифікаційних споруд. Розробка почалася в 1990-х роках, щоб замінити в сінгапурській армії застарілі Armbrust, які розроблялися ще в Західній Німеччині у 1970-х роках.

Німецький гранатомет Armbrust

Особливістю Matador є те, що після багатьох конфліктів у світі розробники дійшли висновку, що не меншим важливим для гранатомета є не тільки знищення бронетехніки, але й різних будівель.

За розробку нового гранатомета взялися ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) та сінгапурська агенція Defence Science and Technology Agency (DSTA). Німецька компанія Dynamit Nobel Defence (DND) виступила виробником. Зазначимо, що з 2004 року DND належить ізраїльській компанії Rafael.

Пристрій гранатомета matador

Візуально Matador успадкував конструкцію свого попередника Armburst, однак без змін теж не обійшлося. Новинка отримала довшу пускову трубу, восьмикутні амортизатори навколо дула татрубу Вентурі. Виріб виробляють із армованого скловолокна з полімером і амортизаторами з пінопласту. Оптичний приціл кріпиться до зброї за допомогою звичайної рейки Пікатінні. Завдяки матеріалам гранатомет вийшов доволі легким, його вага складає близько 8 кг.

Matador — на що здатний гранатомет

Гранатомет HH Matador має одразу декілька варіантів бойової частини:

кумулятивну протитанкову (HEAT);

бронебійно-фугасну (HESH);

тандемний боєприпас із дальністю до 600 метрів і бронепробиттям понад 700 мм;

освітлювальну;

димову;

осколкову протипіхотну з вольфрамовими кульками, площа ураження — 45x30 метрів.

HEAT призначений для знищення танків, а HESH — для фортифікаційних споруд або легкоброньованої техніки. Ефективна дальність стрільби в базового варіанту Matador становить від 20 до 500 метрів.

Характеристики гранатомета Matador

Кумулятивна граната здатна пробити до 500 міліметрів гомогенної броні, а бронебійно-фугасний заряд робить отвір у бетонній стіні діаметром 45 сантиметрів.

Окрім того, Rafael Advanced Defense Systems створили ще кілька варіантів самих гранатометів:

MP є багатоцільовим варіантом, який ефективний проти бронетехніки й укріплень;

WB є спеціалізованою версією для підриву стін, яка створює отвір діаметром до 100 сантиметрів, дальність такого гранатомета зменшена до 120 метрів. Гранатомет здатен пробити потрійну цегляну стіну;

AS це виріб для знищення конструкцій. У такому випадку боєприпас має удосконалену тандемну боєголовку, яка створює посилений ефект вибуху. Його дальність складає 400 метрів.

Як показав себе гранатомет Matador в Україні

Із початку повномасштабної війни Україна закупила близько 2900 одноразових гранатометів, ще понад 6400 передала Німеччина та Нідерланди. Тому в загальній кількості в ЗСУ було близько 9300 гранатометів.

Їх використовують на всіх лініях фронту, українські захисники знищували російську бронетехніку з Matador навіть у Маріуполі. Ймовірно, зброю вдалося доставити в оточене місто завдяки операціям ГУР із гелікоптерами, які літали в місто.

Завдяки своїй конструкції гранатометом можна користуватися із закритих приміщень. Однак перебувати позаду оператора гранатомета небезпечно, до нього треба відійти на відстань щонайменше 2 метри. Бійці Сил оборони неодноразово знищували російські танки, БМП і БТРи.

На YouTube-каналі "Хлопці з лісу" робили огляд на гранатомет Matador, де розказали особливості виробу. Серед іншого, вони розказали, що інколи динамічний захист танку може зупинити гранату Matador. Але сам виріб є доволі легким для стрільби.

Загалом західні партнери з початку повномасштабного етапу війни в першу чергу передавали різні протитанкові засоби, тому в українських військових є вибір, з чого уразити ціль.