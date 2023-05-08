Последствия попадания ракетой AGM-88 HARM в российский ЗРК ТОР показали на фото, — соцсети

Американская авиационная ракета, как сообщается, была запущена с адаптированного украинского истребителя Су-27.

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Ракета AGM-88 HARM попала в российский ЗРК ТОР, уничтожив систему ПВО захватчиков. В аккаунте Twitter IrisFlo 8 мая опубликовано соответствующее фото.

В сообщении говорится, что ракета была запущена с адаптированного украинского истребителя Су-27. Начало старта процесса оснащения отечественных самолетов Воздушных сил ВСУ этим видом вооружения неизвестно. Пока также не объявлена и официальная информация по этому случаю применения американской авиационной ракеты.

ракета AGM-88 HARM попала в ЗРК ТОР ВС РФ Фото: Twitter/IrіsFlo

Характеристики ракеты AGM-88 HARM производства США

Американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM имеет дальность полета более 100 км. В зависимости от модификаций и соответствующих условий применения, она способна лететь на расстояние до 300 км. Скорость – 2280 км/ч, двигатель – Thiokol SR113-TC-1.

Вооружение разработано как замена ракетам AGM-45 Shrike. Ракету можно наводить на высокочастотные РЛС врага. Она имеет меньший уровень уязвимости к традиционным видам помех. Ракеты приняли на вооружение в 1983 году, а уже через три года их использовали во время операции против Ливии. Во время войны в Персидском заливе ракеты AGM-88 широко применялись американскими ВВС. Ими оснащают самолеты F-16 Fighting Falcon, A-6 Intruder, Panavia Tornado, F/A-18 Hornet, F-4 Phantom II, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark, а с 2022 года Су-27 и МиГ-29.

Напомним, 29 апреля польский портал Defence 24 сообщил, что Великобритания закупит для украинской армии дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. Для Украины, по их информации, планируют приобрести дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать из земли, воды или воздуха. Полезная нагрузка боеприпаса должна составлять от 20 до 490 кг.

Также 29 апреля ракеты HIMARS попали в здание с офицерами российских войск. По словам одного из российских оккупантов, инцидент произошел в 20 километрах от линии боевого столкновения. В результате прилета были выведены из строя ретрансляторы и уничтожены вай-фай мосты.