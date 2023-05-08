Наслідки влучання ракетою AGM-88 HARM у російський ЗРК ТОР показали на фото, — соцмережі

Американська авіаційна ракета, як повідомляється, була запущена з адаптованого українського винищувача Су-27.

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Ракета AGM-88 HARM влучила у російський ЗРК ТОР, знищивши систему ППО загарбників. В обліковому записі Twitter IrіsFlo 8 травня опубліковане відповідне фото.

У дописі йдеться про те, що ракета була запущена з адаптованого українського винищувача Су-27. Початок старту процесу оснащення вітчизняних літаків Повітряних сил ЗСУ цим видом озброєння невідомий. Наразі також не оголошена й офіційна інформація щодо цього випадку застосування американської авіаційної ракети.

ракета AGM-88 HARM влучила у ЗРК ТОР ЗС РФ Фото: Twitter/IrіsFlo

Характеристики ракети AGM-88 HARM виробництва США

Американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM має дальність польоту понад 100 км. Залежно від модифікацій та відповідних умов застосування вона здатна летіти на відстань до 300 км. Швидкість – 2280 км/год, двигун – Thiokol SR113-TC-1.

Озброєння розроблене, як заміна ракетам AGM-45 Shrike. Ракету можна наводити на високочастотні РЛС ворога. Вона має менший рівень вразливості до традиційних видів перешкод. Ракети прийняли на озброєння в 1983 році, а вже за три роки їх використовували під час операції проти Лівії. Під час війни в Перській затоці ракети AGM-88 широко застосовувалися американськими ВПС. Ними оснащують літаки F-16 Fighting Falcon, A-6 Intruder, Panavia Tornado, F/A-18 Hornet, F-4 Phantom II, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark, а з 2022 року Су-27 та МіГ-29.

Нагадаємо, 29 квітня польський портал Defence 24 повідомив, що Велика Британія закупить для української армії далекобійні ракети з дальністю до 300 км. Для України, за їхньою інформацією, планують придбати далекобійні ракети дальністю від 100 до 300 км, які можна запускати із землі, води або з повітря. Корисне навантаження боєприпасу має бути від 20 до 490 кг.

Також 29 квітня ракети HIMARS влучили в будівлю з офіцерами російських військ. За словами одного з російських окупантів, інцидент відбувся за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок прильоту було виведено з ладу ретранслятори та знищено вай-фай мости.