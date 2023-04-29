"Пробили дах і вибухнули": ракети HIMARS влучили в будівлю з офіцерами ЗС РФ (відео)

За словами одного з російських окупантів, інцидент стався за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок прильоту було виведено з ладу ретранслятори та знищено вай-фай мости.

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Три ракети, випущені з реактивної системи залпового вогню HIMARS, влучили в будівлю, де було розміщено офіцерський склад Владикавказького гарнізону 58 армії. Про це повідомив офіцер запасу Збройних сил Російської Федерації Олег Марзоєв у своєму Telegram-каналі 28 квітня.

За словами Марзоєва, інцидент стався за 20 кілометрів від лінії бойового дотику. Попри те, що місце дислокації офіцерів ЗС РФ зазнало точного удару, окупантам вдалося уникнути втрат.

Як зазначає Марзоєв, у момент попадання один із російських командирів виконував роботи на даху будівлі. Ще кілька росіян перебували у бетонному бункері під землею.

"Ракета одна за три метри від мене в дах увійшла. Будівля адміністративна, але дах скатний, покритий шифером. Шифер просто весь здуло. Все заволокло димом", — згадує окупант, який був у момент удару на даху.

Наслідки удару HIMARS по будівлі з офіцерами ЗС РФ

Російський офіцер також заявив, що, спустившись униз, виявив пробиту стелю у своїй кімнаті. Один із його товаришів по службі відбувся легкою контузією, ще двоє – просто перебували в стані шоку. Внаслідок прильоту було виведено з ладу ретранслятори та знищено вай-фай мости.

"Дві ракети, які влучили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами, повністю в тій частині обрушивши їх, склавши бетонні перекриття", — додав один із російських офіцерів, який перебував у момент обстрілу в підвалі.

Нагадаємо, що 26 квітня бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про ліквідацію практично двох рот росіян, а також пошкодження 18 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Раніше, 24 квітня, у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області один із підрозділів російської армії зазнав втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною.

Ще ми писали про те, що 12 квітня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про знищення російської автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель" за допомогою РСЗВ M142 HIMARS.