ЗСУ знищили рідкісну машину ЗС РФ з HIMARS (відео)

У ліквідації російського комплексу також брали участь оператори сил спецоперацій, яким вдалося виявити техніку в тилу противника на Донецькому напрямку.

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Сили оборони знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Про це 12 квітня повідомили у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Рідкісну машину окупантів знищили ракетою, випущеною з РСЗВ M142 HIMARS.

"Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення. Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу. На відео момент точної поразки станції", — прокоментували попадання до ССО.

Зазначимо, що 26 березня повідомлялося про знищення станції Р-330Ж "Мешканець" на Сватівському напрямку. Машину "мінуснули" воїни 92-ї ОМБр та 40-ї ОАБр.

Пізніше, 12 квітня, у Луганській ОВА повідомили, що на Сватівському напрямку українським захисникам вдалося знищити ЗРК "Тор", ЗРК "Бук", радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2", паливозаправники., комплекс постановки радіоелектронних перешкод "Мешканець" та інші.

Що відомо про станцію Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж прийнято на озброєння Збройних сил Російської Федерації. За твердженнями виробника, випробувана у бойових умовах.

Р-330Ж "Житель" Фото: Вiкiпедiя

Р-330Ж "Житель" забезпечує :

автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;

постановку радіоперешкод переносним та мобільним наземним станціям (абонентським терміналам) систем супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" та "Іридіум", навігаційній апаратурі системи "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям стільникового зв'язку GSM-900/1800;

ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на фоні електронної топографічної карти місцевості або мережі прямокутних координат.

Нагадаємо, 12 квітня бійці ТРО показали ефектне знищення російської САУ "Нона" під Бахмутом. Це вже четверта успішна операція зі знищення цієї самохідної артилерійської установки.

Також 12 квітня стало відомо, що бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила ліквідували два російські танки. Техніка ворога намагалася атакувати українські позиції. Зупинили наступ завдяки САУ PzH 2000