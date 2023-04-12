Бійці ТРО показали ефектне знищення російської САУ "Нона" під Бахмутом (відео)

Це вже четверта успішна операція щодо знищення САУ 2С9 "Нона-С", інформують українські захисники. Успіх забезпечила спільна робота разом зі зведеною тактичною групою "Адам".

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У вівторок, 11 квітня, підрозділ 112-ї бригади територіальної оборони Києва спільно зі Зведеною тактичною групою "Адам" показав результати своєї успішної роботи "по полюванню" на самохідну артилерійську установку окупантів. Про це представники бригади повідомили у своєму офіційному Facebook.

"Наш підрозділ спільно зі Зведеною Тактичною Групою "Адам"/"Adam" tactical group влаштував полювання на російські саушки "Нона" поблизу Бахмута", — повідомляють бійці підрозділу.

З заявленої бригадою інформації стало відомо, що ця самохідна установка вже четверта САУ 2С9 "Нона-С" з тих, що встигли знищити бійці підрозділу.

На відео дуже добре видно процес вибору мети, зображений сам момент вибуху, а потім видно бойову техніку окупантів, що горить у вирві після пострілу.

Також представники ТРО повідомили, що за допомогою підтримки своїх підписників змогли зібрати понад 100 тисяч гривень на закупівлю антидронових рушниць.

Нагадаємо, 11 квітня, один з бійців ЗСУ показав відеоролик, на якому видно, як безпілотник знищив генератори російських військ, позбавивши їх електропостачання на полі бою.

Також 9 квітня українським військовим з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясили вдалось знищити гармату МТ-12, яка належала окупантам.