Бійці ТРО показали ефектне знищення російської САУ "Нона" під Бахмутом (відео)
Це вже четверта успішна операція щодо знищення САУ 2С9 "Нона-С", інформують українські захисники. Успіх забезпечила спільна робота разом зі зведеною тактичною групою "Адам".
У вівторок, 11 квітня, підрозділ 112-ї бригади територіальної оборони Києва спільно зі Зведеною тактичною групою "Адам" показав результати своєї успішної роботи "по полюванню" на самохідну артилерійську установку окупантів. Про це представники бригади повідомили у своєму офіційному Facebook.
"Наш підрозділ спільно зі Зведеною Тактичною Групою "Адам"/"Adam" tactical group влаштував полювання на російські саушки "Нона" поблизу Бахмута", — повідомляють бійці підрозділу.
З заявленої бригадою інформації стало відомо, що ця самохідна установка вже четверта САУ 2С9 "Нона-С" з тих, що встигли знищити бійці підрозділу.
На відео дуже добре видно процес вибору мети, зображений сам момент вибуху, а потім видно бойову техніку окупантів, що горить у вирві після пострілу.
Також представники ТРО повідомили, що за допомогою підтримки своїх підписників змогли зібрати понад 100 тисяч гривень на закупівлю антидронових рушниць.
Нагадаємо, 11 квітня, один з бійців ЗСУ показав відеоролик, на якому видно, як безпілотник знищив генератори російських військ, позбавивши їх електропостачання на полі бою.
Також 9 квітня українським військовим з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясили вдалось знищити гармату МТ-12, яка належала окупантам.