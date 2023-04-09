ЗСУ підірвали гармату МТ-12 армії РФ: зброю створили наприкінці 1960-х років (відео)

Старі російські протитанкові гармати тягли на фронт на початку квітня. Одну з них знищили завдяки взаємодії української РСЗВ "Верба" з аеророзвідкою.

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Українським військовим вдалося грамотно налагодити взаємодію гармат та аеророзвідки, в результаті російські окупанти втратили гармати МТ-12. Про це повідомила у Facebook 9 квітня 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Не я б'ю, верба б'є! Внаслідок взаємодії наших гармат та аеророзвідки було вражено російську гармату МТ-12", — зазначили військові.

Судячи з коментаря бригади, йдеться про влучення української реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Верба".

Протитанкову гармату МТ-12 створили наприкінці 1960-х років

Варто зазначити, що 100-мм протитанкова гармата МТ-12 — це радянська буксирована гладкоствольна зброя. Її створили наприкінці 1960-х років, це модернізована версія протитанкової гармати Т-12, яка вироблялася в 50-х роках минулого століття.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 3 квітня помічав, як загарбники підтягували це озброєння на фронт. Старі гармати бачили в окупованому Криму.

Нагадаємо, що українські військові 7 квітня показали роботу за позиціями ЗС РФ чеської РСЗВ RM-70 Vampir. Машину у ЗСУ прозвали "Кровосісь", вона здатна швидко перезаряджати "пакет" із 40 реактивних снарядів.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко 9 квітня заявив про "битву з РФ до останньої людини". Україна не може вести переговори з тими, хто прийшов знищувати українців, наголосив дипломат.

Німецький віце-канцлер Роберт Габек 4 квітня вибачався перед українським президентом Володимиром Зеленським за зволікання з постачанням зброї в Україну.