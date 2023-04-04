"Мені дуже соромно": віцеканцлер ФРН пояснив запізнення з постачанням зброї до України

Напередодні нападу Росії на Україну представники німецького уряду влаштовували дебати щодо реальності загрози з боку РФ, але так і не змогли ухвалити рішення щодо озброєнь.

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Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, перепросив за запізнення з постачанням зброї до України. Про це він 4 квітня заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, пише Obozrevatel.

Політик зазначив, що напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України представники німецького уряду влаштовували дебати про реальну загрозу з боку РФ. Обговорення так і не принесло жодного результату.

"Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити", – заявив Габек Зеленському.

Він додав, що намагався впливати на ситуацію. Його завданням було допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості. Габек перепросив за запізнення з постачанням зброї Україні.

"Мені дуже соромно за все це…", — зазначив представник уряду ФРН.

Фокус 29 березня повідомляв, що експерти пояснили, яким чином танки німецького виробництва Leopard 2 вплинуть на контрнаступ ЗСУ. Професор Девід Данн сказав, що перебування такої техніки на фронті здатне спровокувати потужний психологічний ефект на ворога. Таким чином це й може підвищити рівень бойового духу українських солдатів.

У німецькому уряді пояснили, що українські захисники вже отримали від Німеччини 18 танків Leopard 2, а також запчастини та боєприпаси до них. У Міноборони країни зізналися, що пакет військової допомоги мав бути меншим, але згодом його вирішили збільшити. Раніше планувалося відправити 14 танків.

Міністр оборони України разом з українськими десантниками провів тест-драйв нової воєнної техніки, отриманої від країн-союзниць. Резніков також подякував керівнику Пентагону Ллойду Остіну та президенту США Джозефу Байдену за надану підтримку та допомогу.