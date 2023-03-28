"Прибули вчасно": Німеччина передала Україні більше танків, ніж планувала, — Пісторіус

Українські захисники вже отримали від Німеччини 18 танків Leopard 2, а також боєприпаси та запчастини. У німецькому Міноборони зізнались, що пакет військової допомоги мав бути меншим.

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Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2, хоча планувала відправити 14. Німці впевнені, що ОБТ можуть вплинути на розвиток подій на фронті. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Німеччини.

"Обіцяно — доставлено: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6 плюс пакети боєприпасів і запчастин прибули сьогодні в Україну", — розповіли в Міноборони.

Міністр оборони Борис Пісторіус завірив, що ОБТ мають велике значення для оборони та звільнення українських земель та були передані захисникам вчасно.

"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті", — заявив Пісторіус.

За словами міністра, Німеччина спільно зі Швецією та Португалією заклала бойову групу. Країна передала захисникам України більше танків, ніж планувала.

"Німеччина навіть поставила на чотири танки більше, ніж спочатку планувалося. Ви можете покладатися на нас", — поділився Пісторіус.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що Leopard 2 вже прибули в Україну. Німецьке видання писало, що окрім 18 танків Німеччина передала ЗСУ 40 бронетранспортерів.

Наприкінці січня німецькі ЗМІ повідомляли, що країна відправить Україні 14 танків Leopard. Журналісти стверджували, що постачання заплановане на березень-квітень.