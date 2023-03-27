Берлін дотримав слова: в Україну прибули танки Leopard 2 з Німеччини, — Spiegel

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус анонсував прибуття танків Leopard 2 в Україну наприкінці березня, одразу після того, як бійці ЗСУ закінчать навчання.

Related video

Обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули до України. Про це повідомив журнал Der Spiegel.

"Танки Leopard 2 з Німеччини вже передані Україні", — стверджують журналісти видання.

У свою чергу сьогодні видання welt повідомляє, що Україна отримала 18 танків Leopard 2 і ще 40 бронетранспортерів Marder.

З моменту анонсу доставки танків урядом Німеччини пройшло близько двох місяців. Також голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус казав, що українські військові зможуть сформувати близько двох повноцінних батальйонів (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять до країни.

У середині березня телеканал CNN повідомляв, що бійці ЗСУ майже закінчили навчання на танках Leopard 2 і Німеччина незабаром буде готова передати їх в Україну. Тоді високопосадовець німецької армії розповів, що українські військові тренувалися по шість днів на тиждень від 12 до 14 години на день. Термін навчання становив п'ять тижнів.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще наприкінці лютого стверджував, що перші танки Leopard 2 вже були направлені під Бахмут у район населеного пункту Часів Яр. Тоді він розповідав, що його найманці ще не стикалися із західною бронетехнікою у бою.

Наприкінці січня Фокус писав, що Німеччина відправить Україні 14 танків Leopard 2 із військової частини в Августдорфі на північному заході ФРН. Повідомлялося, що Берлін планує відправити танки наприкінці березня чи на початку квітня.

У середині лютого глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна зможе отримати танки Leopard вже до кінця березня.