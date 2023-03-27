Берлин сдержал слово: в Украину прибыли танки Leopard 2 от Германии, — Spiegel

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал прибытие танков Leopard 2 в Украину в конце марта сразу после того, как бойцы ВСУ закончат обучение.

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Обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину. Об этом 27 марта сообщил журнал Der Spiegel.

"Танки Leopard 2 из Германии уже переданы Украине", — утверждают журналисты.

В свою очередь, сегодня издание welt сообщает, что Украина получила 18 танков Leopard 2 и еще 40 бронетранспортеров Marder.

Примечательно, что с момента анонса доставки танков правительством Германии прошло около двух месяцев. Также глава Минобороны ФРГ Борис Писториус говорил, что украинские военные смогут сформировать около двух полноценных батальонов (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.

В середине марта телеканал CNN сообщал, что бойцы ВСУ почти закончили обучение на танках Leopard 2 и Германия вскоре будет готова передать их в Украину. Тогда высокопоставленный представитель немецкой армии рассказал, что украинские военные тренировались по шесть дней в неделю от 12 до 14 часов в день. Срок обучения составил пять недель.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще в конце февраля утверждал, что первые танки Leopard 2 были направлены под Бахмут в район населенного пункта Часов Яр. Тогда он рассказывал, что его наемники еще не сталкивались с западной бронетехникой в бою.

В конце января Фокус писал, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2 из воинской части в Аугустдорфе на северо-западе ФРГ. Сообщалось, что Берлин планирует отправить танки в конце марта или начале апреля.

В середине февраля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина сможет получить танки Leopard уже к концу марта.