Германия объявит о поставках Украине танков Leopard 2 на следующей неделе, — СМИ

По данным журналистов, под давлением союзников официальный Берлин может поставить Киеву тяжелые танки или же разрешить их реэкспорт из Польши и Финляндии.

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На следующей неделе Германия примет решение относительно отправки в Украину боевых танков Leopard, по мере того как европейские союзники рассматривают возможность оказания поддержки Киеву на случай начала новой волны российской агрессии весной. Об этом сообщает Bloomberg.

Призывы расширить военную помощь Киеву звучат все громче, и немецкое руководство, вероятнее всего, решит поставить танки Leopard, отмечают журналисты, ссылаясь на несколько источников в правительстве.

По информации высокопоставленного немецкого чиновника, согласившегося говорить на условиях анонимности, власти Германии примут решение еще до встречи на американской базе "Рамштайн", которая запланирована на 20 января.

На встрече будут присутствовать глава Минобороны США Ллойд Остин и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт. Сообщается, что Ламбрехт направит конкретный запрос относительно Leopard.

По состоянию на 13 января, официальный Берлин еще не принял решение относительно передачи тяжелых танков, согласно словам еще одного высокопоставленного лица.

Премьер-министр Германии Олаф Шольц прежде высказывался против отправки танков Leopard, но тепер, судя по всему, может пересмотреть свою изначальную позицию, или же позволить реэкспорт танков из Польши и Финляндии — для такого решения понадобится согласие Берлина.

Напомним, что украинские войска все еще находятся в Соледаре. По данным журналистов CNN, в последние несколько недель в Соледаре шли уличные бои с "вагнеровцами", атакующими небольшими группами из 4-8 человек.

Ранее Фокус сообщал, что "Укроборонпром" успешно испытал дрон-аналог Shahed, способный пролететь 1000 км. Госконцерн уже провел ряд воздушных испытаний дрона-камикадзе.