Украинские войска все еще находятся в Соледаре, — CNN

По данным журналистов, в последние несколько недель в Соледаре происходили уличные бои с "вагнеровцами", которые атаковали небольшими отрядами из 4-8 человек. Глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что россияне в городе есть, и что идут уличные бои. По его словам, Соледар стал битвой при Вердене XXI века. В свою очередь, бойцы ВСУ просят не распространять волну деморализации.

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Украинские подразделения все еще находятся в районе Соледара, сообщает CNN со ссылкой на украинского военнослужащего, находящегося в Бахмуте.

Десантники из 77-й и 46-й бригад все еще находятся в западной части Соледара, сообщил Тарас Березовец, капитан Первой бригады спецназа Украины.

По его словам, в военном смысле Соледар не так уж важен, поскольку город полностью разрушен российскими обстрелами.

"Нет ни одного здания, которое бы уцелело во время российских обстрелов", — пояснил он.

Вместе с тем, моральный дух бойцов на передовой остается высоким. Он также пояснил, что, по его мнению, решение об отступлении может быть принято в ближайшие дни.

Задача украинских подразделений в том, чтобы продержаться как можно дольше и уничтожить как можно больше наемников из "Группы Вагнера".

Военный рассказал, что в последние несколько недель происходили уличные бои с "вагнеровцами", которые атаковали небольшими отрядами из 4-8 человек.

По словам Березовца, возможный уход из Соледара не помешает украинским силам пополнять запасы военнослужащих в Бахмуте, так как основные дороги, ведущие в город, остаются под контролем украинцев, а украинская авиация в пятницу атаковала позиции российских войск вблизи города.

Вместе с тем, в предыдущих своих публикациях CNN могли ссылаться на слова фейкового бойца ВСУ из Соледара.

Опубликованная информагентством информация от военнослужащего, который, предположительно, находится на Бахмутском направлении, напоминает сводку "Группы Вагнера", которая утверждает, что Соледар — уже под полным контролем ВС РФ.

Заявление ОП

Глава ОП Андрей Ермак объяснил, что положение в городе "очень тяжелое" и назвал Соледар битвой при Вердене XXI века.

"Нашим бойцам удается удерживать позиции", — отметил он в интервью Le Monde.

"Россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают сразу же, как только попадают на фронт", — пояснил Ермак.

По его словам, тела погибших россиян оставляют на месте, потерь живой силы с российской стороны "много, намного больше, чем у нас".

"Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует и атакует. Соледар — это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город", — добавил он.

Мнение бойцов ВСУ

В свою очередь, командир отдельной тактической группы аэроразведки "S.A.R.G. Птахи Мадяра" призвал не верить вражеской пропаганде и не тиражировать сообщения Минобороны РФ, поскольку за город Соледар продолжаются бои. Командующий показал видео, снятое на окраине города.

По его словам, ВСУ, напротив, заставили врага отступить значительными силами, хотя россияне продолжают попытки штурма города. Все это снимается и документируется. Он также призвал не распространять волну деморализации.

Напомним, что Силы спецопераций показали штурм позиций войск РФ от первого лица. Операторы обнаружили вражеские наблюдательные пункты и пулеметный расчет. Бойцы решили ударить по позиции врага.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты NYT раскрыли причины передачи Украине западных танков и прочих вооружений: ВС РФ готовят новое наступление.