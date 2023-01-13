Силы спецопераций показали штурм позиций ВС РФ от первого лица (видео)

Операторы в ходе спецоперации обнаружили вражеские наблюдательные пункты и пулеметный расчет. Бойцы приняли решение уничтожить позицию врага.

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Группа бойцов Сил специальных операций обнаружила и уничтожила вражеские наблюдательные пункты в ходе выполнения одной из миссий. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Украинские военные обнаружили около десяти российских оккупантов, пулеметный расчет, а также обустроенные наблюдательные пункты ВС РФ. Операторы ССО приняли решение воспользоваться внезапностью и атаковали врага.

В составе группы был снайпер, пулеметчики и боец с ручным гранатометом. Снайпер выстрелом ликвидировал наблюдателя пулеметного расчета. Бойцы ССО с пулеметами уничтожили вражеский расчет, после чего атаковали живую силу противника. Из ручного гранатомета военные расстреляли блиндаж с российскими солдатами.

После внезапного огневого поражения врага, группа украинских операторов совершила отход.

Напомним, 11 января Силы спецопераций подтвердили уничтожение базы ВС РФ в Мелитополе. Взрыв произошел на территории завода "Гидромаш", где оккупанты обустроили склад боеприпасов.

10 января Командование ССО показало кадры штурма российского укрепрайона армии РФ в районе Бахмута. Пятеро бойцов ликвидировали 13 и захватили в плен 5 оккупантов.