Бойцы ССО показали уникальные кадры штурма укрепрайона ВС РФ под Бахмутом (видео)

Пятерым операторам Сил спецопераций удалось ликвидировать 13 и захватить в плен 5 оккупантов.

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Операторы Сил специальных операций под огневым прикрытием Сил обороны провели штурм опорного пункта российских войск в районе Бахмута. Об этом сообщает Командование ССО в Фейсбуке.

Ночью бойцы ССО провели штурм опорного пункта российских войск. Первоначально он принадлежал Украине, однако бойцам ВСУ пришлось отойти из-за атак врага. Подразделение 8 полка ССО вернули пункт, уничтожив 13 и захватив в плен 5 оккупантов.

Журналист Юрий Бутусов говорит, что ВС РФ на этом опорном пункте было в 5 раз больше, чем отряд украинских операторов. Пятерым бойцам ССО противостояло около 20 солдат. Операция завершилась без жертв.

Напомним, в Белом доме заявили: что Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы установить контроль над соляными и гипсовыми шахтами, которые приносят многомиллионные доходы.