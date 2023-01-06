В Белом доме объяснили, почему Пригожин хочет захватить Бахмут, — Reuters

"Повар Путина", по информации журналистов, приказывает "вагнеровцам" штурмовать прифронтовой город для установления контроля над соляными и гипсовыми шахтами.

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Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин лично заинтересован в захвате Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на мнение представителя администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, Евгений Пригожин лично заинтересован в оккупации прифронтового Бахмута.

Как считает представитель Белого дома, владелец "Группы Вагнера" всеми силами старается захватить населенный пункт Донецкой области, чтобы установить контроль над соляными и гипсовыми шахтами.

"Есть основания полагать, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами. США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине, а Россия отвергала это обвинение, называя ее "антироссийской агрессией", — цитирует Reuters собеседника из администрации президента США Джо Байдена.

Несколькими днями ранее генерал ВСУ Александр Сырский утверждал, что Силы обороны сорвали планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута до Нового года. По словам Командующего Сухопутными войсками, Россия, несмотря на колоссальные потери среди личного состава и техники, продолжает осуществлять ползучее наступление на Донетчине.

В четверг, 5 января, руководство Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщало, что подразделениям ВСУ удалось отбросить ВС РФ за пределы прифронтового Бахмута. После ожесточенных боев оккупантам пришлось отойти к опустошенной разрушенной местности, из-за чего захватчики рискуют нести еще большие потери.