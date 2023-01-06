У Білому домі пояснили, чому Пригожин хоче захопити Бахмут, — Reuters

"Кухар Путіна", за інформацією журналістів, наказує "вагнерівцям" штурмувати прифронтове місто для встановлення контролю над соляними та гіпсовими шахтами.

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Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин особисто зацікавлений у захопленні Бахмута Донецької області. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на думку представника Адміністрації президента США Джо Байдена.

За його словами, Євген Пригожин особисто зацікавлений в окупації прифронтового Бахмута.

Як вважає представник Білого дому, власник "Групи Вагнера" з усіх сил намагається захопити населений пункт Донецької області, щоб встановити контроль над соляними та гіпсовими шахтами.

"Є підстави вважати, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена грошовими мотивами. США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані й інших країнах, щоб допомогти фінансувати війну Москви в Україні, а Росія відкидала це звинувачення, називаючи її "антиросійською агресією", — цитує Reuters співрозмовника з адміністрації президента США Джо Байдена.

Декількома днями раніше генерал ЗСУ Олександр Сирський стверджував, що Сили оборони зірвали плани окупантів із захоплення Соледара й оточення Бахмута до Нового року. За словами Командувача Сухопутних військ, Росія, незважаючи на колосальні втрати серед особового складу й техніки, продовжує здійснювати повзучий наступ на Донеччині.

У четвер, 5 січня, керівництво Донецької обласної військово-цивільної адміністрації повідомляло, що підрозділам ЗСУ вдалося відкинути ЗС РФ за межі прифронтового Бахмута. Після запеклих боїв окупантам довелося відійти до спустошеної зруйнованої місцевості, через що загарбники ризикують зазнавати ще більших втрат.