"Перебувають у зруйнованій місцевості": ЗСУ змогли відкинути ЗС РФ за межі Бахмута, — ОВА

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що невигідне становище окупантів, зокрема, сприяє тому, що вони зазнають втрат, "які не рахують".

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Російські війська у битві за Бахмут Донецької області зазнають дуже великих втрат. Однак окупантам не вдається просунутися та зайти в місто. Крім того, Збройні сили України змогли відкинути ЗС РФ із тих позицій, які раніше вони захопили. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону 4 січня.

За його словами, російську армію вдалося відкинути на попередні позиції за межами Бахмута.

"Фактично ворог перебуває у спустошеній зруйнованій місцевості, що сприяє тому, що він зазнає втрат, яких не рахує", — сказав глава ОВА.

Павло Кириленко додав, що РФ перекидає у цей район нові сили, а українські військові пристосовані до тактики росіян та її змін. Однак страждає саме місто, яке вже знищено на 60%, а також мирні жителі.

Нагадаємо, 4 січня у ДПСУ розповіли, що українські прикордонники пішли у контратаку після невдалого штурму російських військ у Бахмуті. ЗСУ просунулися на 300 метрів і закріпилися на нових позиціях.

У той же день український військовий Володимир Назаренко повідомив, що втрати штурмових груп ЗС РФ у Бахмуті становлять до 80% від загальної кількості. При цьому з нового року окупанти не змогли посунути лінію фронту.

3 січня у розвідці Британії заявили, що ЗС РФ і "вагнерівці" найближчим часом не зможуть захопити місто. За інформацією відомства, останнім часом Україна перекинула достатню кількість резервів для утримання населеного пункту.