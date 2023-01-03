ЗС РФ та "вагнерівці" не зможуть найближчим часом захопити Бахмут, — розвідка Британії

Україна протягом останніх 10 днів, як зазначають розвідники, перекинула значне підкріплення на Бахмутський напрямок, завдяки чому місто залишається під контролем ЗСУ.

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Підрозділи ЗС РФ і найманці з "Групи Вагнера" не зможуть найближчим часом досягти успіху в районі Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 3 січня.

Відомство зазначає, що в грудні російські війська за підтримки найманців із "Групи Вагнера" посилили піхотний наступ на Бахмутському напрямку.

Водночас, як йдеться у звіті, у багатьох операціях піхоті надавали незначну підтримку, через що прифронтове місто залишається під контролем Збройних сил України.

"За останні 10 днів Україна спрямувала значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак, ймовірно, знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат. Російські наступальні операції в цьому районі тепер, ймовірно, проводяться лише на рівні взводів або окремих підрозділів", — продовжують британські розвідники у своєму звіті.

Відомство Великої Британії прогнозує, що підрозділи ЗС РФ та найманці з "Групи Вагнера" найближчим часом не зможуть досягти значного прориву в районі Бахмута.

[ + – ] Військова розвідка Британії сумнівається у швидкому захопленні росіянами Бахмута

Декількома днями раніше Командування Збройних сил України повідомляло про колосальні втрати ЗС РФ у боях за Бахмут. Лише за 31 грудня російські війська втратили вбитими майже 170 військовослужбовців і ще понад 200 солдат отримали різні поранення.

Після Нового року власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин виправдовувався за військові провали окупантів на Донбасі та стверджував, що росіянам не вдається захопити Бахмут через "500 ліній оборони", які були нібито споруджені в прифронтовому місті.