ВС РФ и "вагнеровцы" не смогут в ближайшее время захватить Бахмут, — разведка Британии

Украина в течение последних 10 дней, как отмечают разведчики, перебросила значительное подкрепление на Бахмутское направление, благодаря чему город остается под контролем ВСУ.

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Подразделения ВС РФ и наемники из "Группы Вагнера" в ближайшее время не смогут в ближайшее время добиться успеха в районе Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 3 января.

Ведомство отмечает, что в декабре российские войска при поддержке наемников из "Группы Вагнера" усилили пехотное наступление на Бахмутском направлении.

Вместе с этим, как говорится в отчете, во многих операциях пехоте предоставляли незначительную поддержку, из-за чего прифронтовой город остается под контролем Вооруженных сил Украины.

"За последние 10 дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери. Российские наступательные операции в этом районе теперь, вероятно, проводятся только на уровне взводов или отдельных подразделений", — продолжают британские разведчики в своем отчете.

Ведомство Великобритании прогнозирует, что подразделения ВС РФ и наемники из "Группы Вагнера" в ближайшее время не смогут добиться значительного прорыва в районе Бахмута.

[ + – ] Военная разведка Британии сомневается в скором захвате россиянами Бахмута

Несколькими днями ранее Командование Вооруженных сил Украины сообщало о колоссальных потерях ВС РФ в боях за Бахмут. Только за 31 декабря российские войска потеряли убитыми около 170 военнослужащих и еще свыше 200 солдат получили различные ранения.

После Нового года владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оправдывался за военные провалы оккупантов на Донбассе и утверждал, что россиянам не удается захватить Бахмут из-за "500 линий обороны", которые якобы были сооружены в прифронтовом городе.