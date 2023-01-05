"Пребывают в разрушенной местности": ВСУ смогли отбросить ВС РФ за пределы Бахмута, — ОВА

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что невыгодное положение оккупантов, в частности, способствует тому, что они несут потери, "которые не считают".

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Российские войска в битве за Бахмут Донецкой области несут очень большие потери. Однако оккупантам не удается продвинуться и зайти в город. Кроме того, Вооруженные силы Украины смогли отбросить ВС РФ с тех позиций, которые ранее они захватили. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона 4 января.

По его словам, российскую армию удалось отбросить на предыдущие позиции за пределлами Бахмута.

"Фактически враг пребывает в опустошенной разрушенной местности, что способствует тому, что он несет потери, которые не считает", — сказал глава ОВА.

Павел Кириленко добавил, что РФ перебрасывает в этот район новые силы, а украинские военные приспособлены к тактике россиян и ее изменениям. Однако страдает сам город, который уже уничтожен на 60%, а также мирные жители.

Напомним, 4 января в ГПСУ рассказали, что украинские пограничники пошли в контратаку после неудачного штурма российских войск в Бахмуте. ВСУ продвинулись на 300 метров и закрепились на новых позициях.

В тот же день украинский военный Владимир Назаренко сообщил, что потери штурмовых групп ВС РФ в Бахмуте составляют до 80% от общего количества. При этом с нового года оккупанты не смогли подвинуть линию фронта.

3 января в разведке Британии заявили, что ВС РФ и "вагнеровцы" в ближайшее время не смогут захватить город. По информации ведомства, за последнее время Украина перебросила достаточно резервов для удержания населенного пункта.