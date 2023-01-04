"Потери достигают 80%": украинский боец рассказал о ситуации в Бахмуте для ВС РФ

Замкомандира 3-го батальона в составе 4-й бригады Нацгвардии Владимир Назаренко сообщил, что в этом районе российские войска несут большие потери, при этом с нового года она не смогли подвинуть линию фронта.

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Потери штурмовых групп российских войск в Бахмуте составляют до 80% от общего количества. Об этом рассказал заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады Нацгвардии Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

По его словам, тактика РФ при штурме Бахмута заключается в том, что она бросает маленькие группы по 10-20 людей. При этом оккупанты несут большие потери.

"Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений "вагнеровцев", а просто толп, которыми пытаются штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%", — сказал он.

Украинский боец рассказал, что часто россияне даже не забирают своих раненых сослуживцев. Их оставляют умирать от плохих погодных условий и ранений.

В то же время украинским военным удается держать линию обороны на этом направлении. Владимир Назаренко сообщил, что с нового года линия фронта в этом районе не продвинулась, а у ВС РФ нет успехов.

Напомним, 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские защитники продолжают сдерживать штурм российских войск в районе Бахмута ценой невероятных усилий. По его словам, там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед.

В тот же день в разведке Британии сообщали, что ВС РФ и боевики из "группы Вагнера" не смогут захватить Бахмут в ближайшее время. Аналитики отметили, что Украина перебросила на это направление значительное подкрепление.