Враг идет по своим трупам: Залужный рассказал о ситуации на фронте (карта)

Самая сложная ситуация в районе Бахмута, где противник продолжает штурмовать позиции украинских защитников ценой огромных потерь. Однако бойцы ВСУ удерживают позиции, а под Авдеевкой продолжают контрнаступление.

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Украинские защитники продолжают сдерживать штурм российских захватчиков в районе Бахмута ценой невероятных усилий. Вместе с тем возле Авдеевки бойцам ВСУ удалось удержать позиции и продолжить контрнаступление. Эти и другие события стали темой телефонного разговора Главнокомандующего украинских вооруженных сил Валерия Залужного и главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Прежде всего Залужный отметил изменения в оперативно-стратегической обстановке в наземном и воздушном пространствах Украины, а также рассказал о самых горячих точках на театре боевых действий.

Донецкое и Луганское направления

Главнокомандующий сообщил, что самая сложная ситуация сложилась на Донбассе, где враг предпринимает попытки штурмовать позиции украинских защитников ценой огромных потерь.

"Наиболее сложная ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", — отметил украинский военачальник.

На рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска ведутся тяжелые бои.

Запорожское направление и угрозы на северной границе

По словам главнокомандующего, украинские бойцы надежно удерживают оборонительные позиции в Запорожской области. Кроме того ВСУ прилагает все усилия, чтобы защитить мирное население Херсон от обстрелов россиян.

Также Залужный отметил, что ситуация на украинско-белорусской границе находится под полным контролем Сил обороны.

Защита украинского неба

Главнокомандующий также поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Он отметил, что ВС РФ нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 единиц дронов-камикадзе, однако западное вооружение помогает противостоять воздушным атакам.

"Сегодня они (ЗРК) спасают жизни прежде всего гражданских граждан Украины", — подчеркнул Залужный.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 30 декабря применили в Авдеевке тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, опасность этого вооружения для гражданской инфраструктуры заключается в том, что оно не обладает высокой точностью.

Командующий Харьковским военным округом генерал Сергей Мельник 3 января заявил, что он допускает наступление ВС РФ на Харьков. Генерал отметил, что оккупанты могут действовать так, как и в феврале 2022 года: пытаться отрезать Харьков от Киева и не позволить украинским силам на Донбассе прийти на помощь.