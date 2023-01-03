ВС РФ попытаются вновь наступать на Харьков, как только замерзнет земля, — ВСУ

По словам командующего Харьковским военным округом генерала Сергея Мельника, разведгруппы из 10-20 российских солдат уже пересекают границу Харьковской области.

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Командующий Харьковским военным округом генерал Сергей Мельник допускает, что как только промерзнет земля, российские войска вновь попытаются провести атаку на областной центр. Об этом представитель ВСУ заявил в интервью нидерландскому изданию NOS.

По его словам, группы из десяти-двадцати российских солдат уже пересекают границу для разведки и диверсий.

Согласно прогнозам, ВС РФ могут действовать так, как и в феврале 2022 года: пытаться отрезать Харьков от Киева и не позволить украинским силам на Донбассе прийти на помощь столице, где также ожидается новое наступление оккупационных войск.

Более того, российские войска могут направить атаки на западные регионы Украины, в частности, на такие города, как Ровно. В этом случае они могут попытаться прекратить поставки западных вооружений Украине.

Российские солдаты будут плохо вооруженными и плохо обученными, как и многие из недавно мобилизованных. Среди российского командования используется термин "одноразовые солдаты", отметил Мельник. Вместе с тем, ВС РФ вновь попытаются сделать ставку на количество.

Напомним, что после удара по базе оккупантов в Токмаке тела российских солдат вывозили на КамАЗах. Местные СМИ отмечают, что украинская артиллерия нанесла удар по расположению ВС РФ в городской туберкулезной больнице.

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил сторонников "спорта вне политики" посетить Дружковку и оценить последствия российского удара по спортивной арене.