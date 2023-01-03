ЗС РФ спробують знову наступати на Харків, як тільки замерзне земля, — ЗСУ

За словами командувача Харківського військового округу генерала Сергія Мельника, розвідгрупи з 10-20 російських солдатів уже перетинають кордон Харківської області.

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Командувач Харківським військовим округом генерал Сергій Мельник припускає, що як тільки промерзне земля, російські війська знову спробують провести атаку на обласний центр. Про це представник ЗСУ заявив в інтерв'ю нідерландському виданню NOS.

За його словами, групи з десяти-двадцяти російських солдатів уже перетинають кордон для розвідки та диверсій.

Згідно з прогнозами, ЗС РФ можуть діяти так, як і в лютому 2022 року: намагатися відрізати Харків від Києва та не дозволити українським силам на Донбасі прийти на допомогу столиці, де також очікується новий наступ окупаційних військ.

Понад те, російські війська можуть направити атаки на західні регіони України, зокрема такі міста, як Рівне. У цьому випадку вони можуть спробувати припинити постачання західних озброєнь Україні.

Російські солдати будуть погано озброєними і погано навченими, як і багато хто з нещодавно мобілізованих. Серед російського командування використовується термін "одноразові солдати", наголосив Мельник. Водночас, ЗС РФ знову спробують зробити ставку на кількість.

Нагадаємо, що після удару по базі окупантів у Токмаку тіла російських солдатів вивозили на КамАЗах. Місцеві ЗМІ зазначають, що українська артилерія завдала удару по розташуванню ЗС РФ у міській туберкульозній лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив прихильників "спорту поза політикою" відвідати Дружківку та оцінити наслідки російського удару по спортивній арені.