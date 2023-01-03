Удар по базі окупантів у Токмаку: тіла вивозили на КамАЗах (відео)

За даними місцевих ЗМІ, артилерійський вогонь "накрив" розташування російських військ у туберкульозній лікарні міста. Біля зруйнованої будівлі бачили пожежників, медиків та техніку для розбирання завалів.

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В окупованому місті Токмак Запорізької області в ніч проти 3 січня пролунали вибухи. В результаті було ліквідовано частину російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Наголошується, що вночі у тимчасово окупованому місті було голосно, є "прильоти" по місцям дислокації окупантів.

За непідтвердженими даними, артилерійський вогонь "накрив" розташування російських військ у туберкульозній лікарні міста. Це сталося приблизно о 4:00.

До зруйнованої будівлі приїхали пожежники, карети "швидкої", а також військова техніка з краном для розбирання завалів.

У публікації повідомляється, що очевидці спостерігали, як загиблих російських військових у чорних пакетах вантажили на КаМАЗи із червоними хрестами.

Також на військовому об'єкті в Бєлгородській області виникла пожежа, було чути детонацію боєприпасів. За словами керівника місцевої адміністрації, тимчасова спалахнула через "необережне поводження з вогнем".

Раніше Фокус розбирався в тому, з чого розпочнеться масштабне визволення Луганської області. Російські окупанти роблять спроби наситити територію регіону своїми підрозділами, щоб утримати захоплені території.

Нагадаємо, що ЗС РФ розмістили в Криму носії ядерної зброї. За даними ГУР, на острові знаходяться літаки, кораблі, підводні човни, а також комплекси наземного базування, які можуть комплектуватися ядерними боєприпасами.