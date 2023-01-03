Росія розмістила в Криму носії ядерної зброї, — ГУР

За словами представника розвідки, Росія тримає на півострові літаки, кораблі, підводні човни та комплекси наземного базування, які можуть нести ядерні боєприпаси.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що в окупованому Криму Росія розмістила носії ядерної зброї. Так, у селі Краснокам'янка росіяни готували об'єкт "Феодосія-13", де розміщуються ядерні боєприпаси. Про це пише "Укрінформ".

"Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є", — розповів Черняк.

За словами Черняка, українська розвідка стежить за переміщеннями тактичної ядерної зброї Росії, знає, де саме вона знаходиться. Що стосується Краснокам'янки, то поки що важко сказати, чи завершили росіяни всі необхідні роботи.

Також Черняк заявив, що РФ здатна на все.

"Однак сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", — зазначив представник ГУР МО.

Тактична ядерна зброя

Такий тип озброєння може існувати як авіаційні бомби, головні частини ракет, і навіть артилерійські снаряди, міни, глибинні бомби, торпеди тощо. Тротиловий еквівалент (захід енерговиділення) тактичних боєзарядів зазвичай не перевищує кількох кілотонн, іноді буває і менше однієї кілотонни. Видання "BBC", посилаючись на американську розвідку, пише, що РФ має близько 2000 тактичних ядерних боєприпасів.

Раніше Фокус писав, що у ЗСУ розповіли, чи зможе Україна найближчими роками створити "купол" із ППО. Спікер повітряних сил ЗСУ пояснив, що Україна поки що не зможе повністю захистити своє небо. Для цього потрібні винищувачі F-16.

Також повідомлялося, що експерти розповіли, чому військові РФ не економлять дрони. На думку Олександра Коваленка та Петра Черника, ЗС РФ могли отримати нову партію "Шахедів".

Ще нагадаємо, що у Міноборони розповіли, хто протистоїть ЗСУ у Бахмуті. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, противник стягнув на цьому напрямі великі сили. Крім регулярної армії, там діє ПВК "Патріот", яку пов'язують із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.