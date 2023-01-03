Не лише "вагнерівці": у Міноборони розповіли, хто протистоїть ЗСУ в Бахмуті

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, противник стягнув на цьому напрямі великі сили. Крім регулярної армії, там діє ПВК "Патріот", яку пов'язують із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

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Для захоплення Бахмута на Донеччині російські окупанти стягнули не лише підрозділи найманців із "Групи Вагнера". На цьому напрямі воюють ПВК "Патріот", яку пов'язують із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та інші збройні формування противника. Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ситуація довкола Бахмута не проста, оскільки росіяни сконцентрували на цій ділянці великі сили. І крім підрозділів регулярної армії, на цій ділянці фронту у великій кількості присутні найманці.

"Тобто необхідно розуміти, росіяни мають дуже великий людський ресурс, який вони можуть використати, і вони намагаються його залучити, як на регулярній основі, так і в цих приватних арміях", — сказала заступниця міністра.

Маляр зазначила, що загалом не варто недооцінювати ресурси РФ як держави, і навіть якщо противник не може вести військові дії з колишньою інтенсивністю, для продовження війни в нього достатньо ресурсів.

Що відомо про ПВК "Патріот"

Перші відомості про збройне формування "Патріот" з'явилися після подій в Сирії у 2018 році. За даними оглядачів російського каналу "Дощ", ПВК, ймовірно, безпосередньо підпорядковується Міністерству оборони РФ і в неї набирають, у тому числі, кадрових російських військовослужбовців.

"Туди здебільшого беруть професійних громадян, які, за нашою інформацією, досі проходять службу в Міноборони. Це і чинні фахівці Головного управління Генштабу, і військові юристи, і бійці Сил спеціальних операцій", — розповів журналістам генерал-полковник у відставці Леонід Івашів.

За виконання бойових завдань найманцям формування "Патріот" платять більше, ніж "вагнерівцям" — залежно від складності поставлених завдань та спеціалізації зарплати можуть досягати від 400 тисяч до мільйона рублів, а командири можуть отримувати ще й відсоток від угод між ПВК та замовниками її послуг.

Нагадаємо, згідно зі звітом розвідки Міноборони Великобританії від 3 січня, російські підрозділи, у тому числі й найманці з "Групи Вагнера", не зможуть найближчим часом досягти успіху в районі Бахмута.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес 30 грудня зазначив, що репутація керівника "Групи Вагнер" Євгена Пригожина повністю залежить від результату у Бахмуті. Якщо його найманці зрештою будуть змушені відступити, це буде "ударом" по престижу Пригожина і "психологічно" нашкодить росіянам.