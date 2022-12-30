Невдача стане сильним ударом: експерти розповіли про безглузді атаки вагнерівців під Бахмутом

За словами експерта, підлеглі боятися розповідати всю правду Путіну, бо переймаються своєю безпекою. Водночас Путін може спеціально розподіляти різні завдання між регулярними військами та вагнерівцями.

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Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес заявив, що довіра президента РФ Володимира Путіна до Євгена Пригожина та його "групи Вагнера" повністю залежить від битви під Бахмутом. Про це пише видання Newsweek.

За словами Ходжеса, якщо російські найманці зрештою будуть змушені піти з Бахмута або припинити свої наступальні дії там, це буде "ударом" за престижем Пригожина і "психологічно" нашкодить росіянам загалом.

З іншого боку, як зазначив Ходжес, якщо Росія якимось чином захопить Бахмут чи Україна вирішить, що це недостатньо важливо у воєнному відношенні, російська пропаганда максимально "розігруватиме цю карту" для своєї аудиторії.

Крім того, професор та завідувач кафедри політології Північно-Західного університету США Вільям Рено заявив, що захоплення Росією Бахмута матиме лише незначні тактичні наслідки.

"Росіяни, ймовірно, витрачають більше боєприпасів, намагаючись захопити місто, аніж українські сили витрачають на його захист", — сказав Ріно.

За словами експерта, підлеглі Путіна можуть бути не зовсім відвертими з ним щодо справжньої ситуації в Україні через побоювання за свою безпеку.

"Як і в багатьох авторитарних системах керівництво відрізає себе від інформації, необхідної для прийняття ефективних рішень", — сказав Ріно.

Також він припустив, що наступ Росії на Бахмут може відображати спроби Путіна збалансувати бюрократичні сили, пов'язані з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та Пригожиним, і навіть із Рамзаном Кадировим.

"Розподіл різних завдань на полі бою змушує ці групи конкурувати одна з одною за президентську підтримку", — сказав Ріно.

Раніше Фокус писав, що аналітики ISW заявили, що наступ ЗС РФ у Бахмуті близький до кульмінації, "вагнерівці" виснажені. За даними аналітиків, виснаження росіян доводять безперешкодні візити до міста Володимира Зеленського та Кирила Буданова. Командування ЗСУ вважає інакше — говорити про уповільнення боїв зарано, загарбники підтягують резерви.

Ще нагадаємо, що Росія атакувала Запоріжжя та Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Місцеві телеграм-канали та чиновники повідомили про вибухи та роботу систем ППО.