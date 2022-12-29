Наступ ЗС РФ у Бахмуті близький до кульмінації, "вагнерівці" виснажені, — ISW

За даними аналітиків, виснаження росіян доводять безперешкодні візити в місто Володимира Зеленського та Кирила Буданова. Командування ЗСУ вважає інакше — говорити про уповільнення боїв зарано, загарбники підтягують резерви.

Related video

Наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації. Малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх, ідеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 28 грудня.

Російські сили будуть змушені зупинити наступальні дії, вони займуть оборонну позицію або візьмуть оперативну паузу, впевнені експерти.

Аналітики побачили кілька доказів такого розвитку подій. Насамперед — це безперешкодні візити на передові позиції в Бахмуті високопосадовців.

Начальник Головного правління розвідки Міноборони України Кирило Буданов був у Бахмуті 27-28 грудня, не менш ніж за 600 метрів від передової позиції ЗС РФ, сказано у звіті.

[ + – ] Кирило Буданов був у Бахмуті 27 та 28 грудня Фото: Facebook ГУР

"Візит Буданова підтверджує попередні повідомлення про успішну контратаку ЗСУ 21 грудня, яка відкинула російські сили від околиць Бахмута. Президент України Володимир Зеленський також був у Бахмуті 20 грудня", — зазначили в інституті.

Загарбники, за даними фахівців, можуть робити неефективні штурми Бахмута малими групами від 10 до 15 військовослужбовців.

ISW зауважив, що повітряно-десантні війська (ПДВ) РФ посилили допомогу найманцям із угруповання "Вагнера". Це йде врозріз із інформаційною кампанією бойовиків, які стверджували, що лише вони воюють у Бахмуті.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні

Відправка в Бахмут підкріплень ПДВ свідчить про виснаження "вагнерівців". Їм усе частіше потрібні підкріплення у вигляді традиційних російських військових сил, зауважили в інституті.

"Високий рівень виснаження сил, що наступають на Бахмут, може прискорити кульмінацію, якщо російське командування не відправить туди більше регулярних військових підрозділів", — сказано у звіті.

Бої в Луганській і Запорізькій областях

Можливо, ЗС РФ готуються до рішучих дій у Луганській області, але ще неясно, чи перейдуть вони до оборони чи наступу. Аналітики помітили накопичення військової техніки та сил у Луганську. У регіон перекинули групу ПДВ, яка розташовувалася в Херсонській області.

Основною військовою силою в Луганській області є 144-та мотострілецька дивізія РФ, додали в інституті.

[ + – ] За оцінками ISW, новий наступ ЗС РФ у Запорізькій області малоймовірний

"Росіяни використовують артилерію з термобаричними боєприпасами в Луганській області, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі", — наголосили експерти.

Кілька місяців загарбники зводили польові укріплення та рили широкі траншеї для підтримки рішучих дій на околицях Луганської області, сказано у звіті.

Імовірність нового наступу ЗС РФ у Запорізькій області взимку, за оцінками ISW, украй низька. Окупанти можуть зміцнювати оборону для захисту від наступу ЗСУ.

"Нещодавні зусилля російських мінерів у Запорізькій області й на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть проводити там наступ", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий 28 грудня говорив про підтягування резервів росіян до Бахмута. Військовий вважає, що говорити про уповільнення боїв за місто передчасно.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 27 грудня говорила про завдання ЗС РФ вийти на адмінкордон Донецької області до кінця поточного року. Найбільшу кількість військової техніки й озброєння вони сконцентрували біля Бахмута.

У Міністерстві оборони Німеччини 25 грудня, за даними ЗМІ, не відкидали можливість чергового наступу російських військ у квітні 2023 року. За одним із сценаріїв, ЗС РФ підуть на Київ і спробують окупувати всю Україну.