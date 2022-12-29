Наступление ВС РФ в Бахмуте близко к кульминации, "вагнеровцы" истощены, – ISW

По данным аналитиков, истощение россиян доказывают беспрепятственные визиты в город Владимира Зеленского и Кирилла Буданова. Командование ВСУ считает иначе — говорить о замедлении боев рано, захватчики подтягивают резервы.

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Наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех, сказано в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 28 декабря.

Российские силы будут вынуждены остановить наступательные действия, они займут оборонительную позицию или возьмут оперативную паузу, уверены эксперты.

Аналитики увидели несколько доказательств такому развитию событий. Прежде всего — это беспрепятственные визиты на передовые позиции в Бахмуте высокопоставленных украинских чиновников.

Начальник Главного правления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был в Бахмуте 27-28 декабря, не менее чем в 600 метрах от передовой позиции ВС РФ, сказано в отчете.

[ + – ] Кирилл Буданов был в Бахмуте 27 и 28 декабря Фото: Facebook ГУР

"Визит Буданова подтверждает предыдущие сообщения об успешной контратаке ВСУ 21 декабря, которая отбросила российские силы от окраин Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский также был в Бахмуте 20 декабря", — отметили в институте.

Захватчики, по данным специалистов, могут производить неэффективные штурмы Бахмута малыми группами от 10 до 15 военнослужащих.

ISW заметил, что воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ усилили помощь наемникам из группировки "Вагнера". Это идет вразрез с информационной кампанией боевиков, которые утверждали, что лишь они воюют в Бахмуте.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине

Отправка в Бахмут подкреплений ВДВ свидетельствует об истощении "вагнеровцев". Им все чаще нужны подкрепления в виде традиционных российских военных сил, заметили в институте.

"Высокий уровень истощения сил, наступающих на Бахмут, может ускорить кульминацию, если российское командование не отправит туда большее число регулярных военных подразделений", — сказано в отчете.

Бои в Луганской и Запорожской областях

Возможно, ВС РФ готовятся к решительным действиям в Луганской области, но еще неясно, перейдут ли они к обороне или наступлению. Аналитики заметили накопление военной техники и сил в Луганске. В регион перебросили группу ВДВ, которая находилась в Херсонской области.

Основной военной силой в Луганской области является 144-я мотострелковая дивизия РФ, добавили в институте.

[ + – ] По оценкам ISW, новое наступление ВС РФ в Запорожской области маловероятно

"Россияне используют артиллерию с термобарическими боеприпасами в Луганской области, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе", — подчеркнули эксперты.

Несколько месяцев захватчики возводили полевые укрепления и рыли широкие траншеи для поддержания решительных действий в окрестностях Луганской области, сказано в отчете.

Вероятность нового наступления ВС РФ в Запорожской области зимой, по оценкам ISW, крайне низкая. Оккупанты могут укреплять оборону для защиты от наступления ВСУ.

"Недавние усилия российских минеров в Запорожской области и на побережье Днепра указывают на то, что российские войска не стремятся проводить там наступление", — подытожили специалисты.

Напомним, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 28 декабря говорил о подтягивании резервов россиян к Бахмуту. Военный считает, что говорить о замедлении боев за город преждевременно.

Замминистра обороны Анна Маляр 27 декабря говорила о задаче ВС РФ выйти на админграницы Донецкой области до конца текущего года. Наибольшее количество военной техники и вооружения они сконцентрировали возле Бахмута.

В Министерстве обороны Германии 25 декабря, по данным СМИ, не исключали возможность очередного наступления российских войск в апреле 2023 года. По одному из сценариев, ВС РФ пойдут на Киев и попытаются оккупировать всю Украину.