"Стягивают силы": в ВСУ опровергают информацию об истощении ВС РФ в боях за Бахмут (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в районе Бахмута остается самая интенсивная динамика боев. Россияне еще не до конца выдохлись, они стягивают силы и пытаются атаковать.

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Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опровергает сообщения о том, что в ближайшее время возможно замедление боев за Бахмут из-за того, что российские войска якобы истощены. По его словам, ВС РФ не до конца выдохлись и подтягивают резервы в направлении города. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что в районе Бахмута остается самая интенсивная динамика боев. Однако украинские военные продолжают удерживать населенный пункт. За прошедшие сутки российские войска 200 раз обстреляли позиции ВСУ. Однако 80 оккупантов были убиты, еще более 90 были ранены.

"Россияне еще не до конца выдохлись, они стягивают силы и пытаются атаковать. ВСУ делают все, чтобы захватчики не взяли город, мы будем биться за Бахмут до конца", — сказал он.

Представитель командования также прокомментировал информацию американского издания The New York Times, которое сообщало, что украинская армия приблизилась к деоккупации Кременной Луганской области. Сергей Череватый рассказал, что "некоторое время" на этом направлении продолжается мощная работа украинских подразделений, в частности, десантно-штурмовых.

"Я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, то я обязательно сообщу нашей общественности. А пока нужно запастись терпением и подождать официальных сообщений", — добавил спикер.

Напомним, 28 декабря в разведке Британии сообщали, что РФ укрепляет оборону в районе Кременной и пытается удержать фронт. Специалисты считают, что этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области.

26 декабря Череватый сказал, что в боях за Бахмут возможна оперативная пауза. По его словам, если у ВСУ будет достаточно сил и средств, то они смогут нанести удар, пока противник не будет способен атаковать.