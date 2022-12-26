ВСУ истощены, а у ВС РФ большие потери: в боях за Бахмут возможна пауза (видео)

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что если у ВСУ будет достаточно сил и средств, то они смогут нанести удар, пока противник не будет способен наступать.

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В боях за Бахмут Донецкой области возможна оперативная пауза. Спустя несколько месяцев ожесточенного сражения за город российские войска понесли большие потери, а оборона Вооруженных сил Украины истощается. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, восток Украины остается эпицентром боев. Череватый добавил, что за последние сутки ВС РФ обстреляли позиции украинских военных 256 раз, также произошло 28 боестолкновений. В результате чего погибли 90 оккупантов, еще 110 были ранены.

Спикер командования заявил, что пока об оперативной паузе говорить рано. Однако ее можно допустить, учитывая потери ВС РФ, истощение обороны ВСУ и погодные условия.

"Мы всегда действуем, исходя из оперативной ситуации, если у нас будет достаточно сил и средств, чтобы нанести удар, когда враг не способен наступать, то мы это сделаем", — сказал он.

Напомним, 25 декабря аналитики из Института изучения войны сообщали, что "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал на Бахмутском направлении. В ведомстве уверены, что российские оккупанты могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу в этом районе.

В этот же день спикер Сергей Череватый рассказал, что ВС РФ намерены пойти в наступление на еще одном направлении на Донбассе. По его словам, оккупанты планируют пойти в атаку на Лиман Донецкой области, который ВСУ освободили в октябре.