ВС РФ намерены пойти в наступление на еще одном направлении на Донбассе, — коммандование

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты планируют наступать на Лиманском направлении, где ранее украинские военные провели успешную контратаку.

Related video

Российские войска планируют начать еще одно наступление на Донбассе. В дополнение к атакам на Бахмаут и Авдеевку оккупанты намерены наступать на Лиманском направлении, что на севере Донецкой области. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, основным театром ведения боевых действий остается восток Украины, где Россия сосредоточила больше всего силы.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском", — сказал представитель командования.

Отметим, что украинским военным удалось освободить Лиман и другие населенные пункты на севере области в результате успешного контрнаступления в сентябре и октябре.

Череватый отметил, что украинские военные под постоянным шквалом огня не дают российским войскам продвинуться и прорвать оборону. Кроме того, ВС РФ несут системные потери.

Он также рассказал, что за прошлые сутки более 50 россиян были убиты на Бахмутском направлении, еще около 80 получили ранения.

"Так же и на других направлениях врагу не дают прорваться и системно его уничтожают. В это утро, по данным Генштаба, уничтожено 620 оккупантов. Фактически ежесуточно враг теряет по батальону", — добавил спикер.

Кроме того, спикер Восточной группировки заявил, что украинские подразделения войск лучше подготовлены к ведению боевых действий в зимних условиях. В частности, это касается обеспечения.

Напомним, 25 декабря СМИ писали, что в немецкой разведке узнали, что РФ может начать крупное наступление в апреле 2023 года, есть два сценария. Согласно первому сценарию, ВС РФ пойдут в атаку для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает полную оккупацию Украины.

Тем временем аналитики из Института изучения войны считают, что "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом. Эксперты уверены, что ВС РФ могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу в этом районе.