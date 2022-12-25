ЗС РФ мають намір піти у наступ на ще одному напрямку на Донбасі, — командування

Спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий розповів, що окупанти планують наступати на Лиманському напрямі, де раніше українські військові провели успішну контратаку.

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Російські війська планують розпочати ще один наступ на Донбасі. На додаток до атак на Бахмаут та Авдіївку окупанти мають намір наступати на Лиманському напрямі, що на півночі Донецької області. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, основним театром ведення бойових дій залишається схід України, де Росія найбільше зосередила сили.

"Російські окупанти намагаються просуватися за трьома основними напрямками: Бахмутським, Авдіївським і зараз спробують проводити контрнаступальні дії на Лиманському", — сказав представник командування.

Зазначимо, що українським військовим вдалося звільнити Лиман та інші населені пункти на півночі області внаслідок успішного контрнаступу у вересні та жовтні.

Черевий зазначив, що українські військові під постійним шквалом вогню не дають російським військам просунутися та прорвати оборону. Крім того, ЗС РФ зазнають системних втрат.

Він також розповів, що минулої доби понад 50 росіян було вбито на Бахмутському напрямку, ще близько 80 отримали поранення.

"Так само і на інших напрямках ворогові не дають прорватися і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодобово ворог втрачає по батальйону", — додав спікер.

Крім того, речник Східного угруповання заявив, що українські підрозділи військ краще підготовлені до ведення бойових дій у зимових умовах. Зокрема це стосується забезпечення.

Нагадаємо, 25 грудня ЗМІ писали, що в німецькій розвідці дізналися, що РФ може розпочати великий наступ у квітні 2023 року, є два сценарії. Згідно з першим сценарієм, ЗС РФ піде в атаку для повного захоплення Донбасу. Другий сценарій передбачає повну окупацію України.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що "група Вагнера" втрачає наступальний потенціал під Бахмутом. Експерти впевнені, що ЗС РФ можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу у цьому районі.