Втрати та нестача боєприпасів: "група Вагнера" втрачає наступальний потенціал під Бахмутом, — ISW

Аналітики впевнені, що російські окупанти можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу у цьому районі.

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Швидкість просування російських військ та найманців "групи Вагнера" під Бахмутом сильно сповільнилася. Так, навіть російські воєнкори визнали це. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У новому звіті йдеться, що у листопаді та грудні російські війська зробили трохи менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем. Там українські сили відтіснили частини "групи Вагнера" на позиції, які вони посідали кілька днів тому.

Крім того, як заявив аналітик, російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у цьому районі. Тому вогні можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

ISW повідомили, що у Міноборони Великобританії впевнені, що війська РФ зараз не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій. Щобільше, повідомлення про тяжкі втрати "групи Вагнера" в районі Бахмута в останні тижні також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил.

"Брак особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить вагнерівцям у найближчій перспективі підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що політолог розповів про новий план Путіна захоплення України. За словами експерта, глава Кремля необов'язково захоплюватиме українську столицю. Путін хоче відвернути ЗСУ від просування на сході та півдні України.

Також повідомлялося, що історик розповіла, що було б зі світом, якби Росія захопила Україну. За словами експерта, РФ побудувала б в Україні безліч концтаборів, НАТО довелося б готуватися до вторгнення Росії до Польщі, а Китай спробував би захопити Тайвань.

Ще нагадаємо, що віцепрезидент Єврокомісії пророкував Путіну і РФ сумне майбутнє. За словами Франса Тіммерманса, російський президент, як і Адольф Гітлер у 1943 році, вже зазнав поразки.