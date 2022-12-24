Уже програв війну: віцепрезидент Єврокомісії передрік Путіну та РФ сумне майбутнє

За словами віцепрезидента Європейської комісії Франса Тіммерманса, російський президент, як і Адольф Гітлер у 1943 році, вже зазнав поразки. Однак він ще здатний значно дестабілізувати ситуацію в Україні.

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Володимир Путін повторює долю диктатора та воєнного злочинця Адольфа Гітлера та вже програв війну з Україною. Таку думку висловив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс у інтерв'ю Nieuwsblad.

"Путін уже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, яка тривала ще два роки", — сказав Тіммерманс.

Однак, за його словами, сподіватися на швидке завершення бойових дій Україні не варто.

"Путін може ще дуже довго творити багато хаосу. Звідси — бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до бідності", — застеріг Тіммерманс.

Єврочиновник нагадав, що Росія зазнає поразок відразу на кількох "фронтах".

По-перше, країна опинилася в практично повній ізоляції та стала ізгоєм на міжнародній арені.

По-друге, санкції істотно впливають на економіку країни та добробут її громадян.

По-третє, російська армія виявилася практично розвалена через дії корумпованих офіцерів. Однак досі ніхто не наважується доповісти Володимиру Путіну про справжній стан справ у ЗС РФ.

Дещо раніше Фокус писав про те, що Володимир Путін отримує застарілі зведення про війну в Україні, прикрашені ФСБ. Глава РФ не заходить в інтернет, побоюючись стеження, тому вивчає лише письмові доповіді, які потрапляють йому на стіл протягом кількох днів.

Крім того, у грудні військові розслідувачі припустили, що Володимир Путін вирішив створити найбільшу військову загрозу Європі. На думку військових аналітиків із ISW, Путін може вирішити розподіляти державні кошти на армію на шкоду економічному зростанню та комфорту споживачів, як це було за радянських часів.