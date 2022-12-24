Уже проиграл войну: вице-президент Еврокомиссии предрек Путину и РФ печальное будущее

По словам вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, российский президент, как и Адольф Гитлер в 1943 году, уже потерпел поражение. Однако он еще способен значительно дестабилизировать обстановку в Украине.

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Владимир Путин повторяет судьбу диктатора и военного преступника Адольфа Гитлера и уже проиграл войну с Украиной. Такое мнение выразил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.

"Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев. Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года и длилась еще два года", — сказал Тиммерманс.

Однако по его словам, надеяться на скорое завершения боевых действий Украине не стоит.

"Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда – бомбардировка энергетической инфраструктуры с намерением довести людей до нищеты", — предостерег Тиммерманс.

Еврочиновник напомнил, что Россия терпит поражения сразу на нескольких "фронтах".

Во-первых, страна оказалась в практически полной изоляции и стала изгоем на международной арене.

Во-вторых, санкции оказывают существенное влияние на экономику страны и благосостояние ее граждан.

В-третьих, российская армия оказалась практически развалена из-за действий коррумпированных офицеров. Однако до сих пор никто не осмеливается доложить Владимиру Путину об истинном состоянии дел в ВС РФ.

Несколько ранее Фокус писал о том, что Владимир Путин получает устаревшие сводки о войне в Украине, приукрашенные ФСБ. Глава РФ не заходит в Интернет, опасаясь слежки, поэтому изучает только письменные доклады, попадающие ему на стол в течение нескольких дней.

Кроме того, в декабре военные расследователи предположили, что Владимир Путин решил создать крупнейшую военную угрозу Европе. По мнению военных аналитиков из ISW, Путин может решить распределять государственные средства на армию в ущерб экономическому росту и комфорту потребителей, как это было в советские времена.