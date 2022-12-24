Путин получает устаревшие сводки о войне в Украине, приукрашенные ФСБ, — WSJ

Глава РФ не заходит в Интернет, опасаясь слежки, поэтому изучает только письменные доклады, попадающие ему на стол в течение нескольких дней.

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Президент России Владимир Путин не понимает всей сложности ситуации в Украине, поскольку получает устаревшую информацию, приукрашенную его администрацией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица из США и Европы.

По словам некоторых источников, близких к Кремлю, новая информация о боевых действиях попадает к Путину спустя несколько дней, поэтому устаревают. Командиры ВС РФ отчитываются с передовой перед ФСБ, которая редактирует отчеты для экспертов в Совете Безопасности, те передают сводки секретарю Совета Николаю Патрушеву, а уже он отправляет итоговые доклады на стол президенту.

Как рассказал бывший офицер разведки РФ, Владимир Путин каждый день просыпается около 7 часов утра, чтобы изучить письменные доклады о войне в Украине, где прикрашены успехи и преуменьшены неудачи. Источники из США и России добавили, что президент долгое время совершенно не заходил в Интернет, опасаясь цифровой слежки, поэтому вынуждено доверял только бумажным документам, составленным советниками-единомышленниками.

В конце сентября российские войска проигрывали битву за город Лиман в Донецкой области. ВСУ в результате наступления при поддержке иностранной артиллерии окружили плохо оснащенные части россиян, однако Владимир Путин по зашифрованной связи из Москвы приказал не отступать, вопреки приказам генералов. 1 октября ВС РФ все таки отошли после ожесточенных боев, понеся большие потери в живой силе и техники, а также оставили украинцам большие вооружения.

По данным WSJ, всему виной стала плохая осведомленность Путина о реальном положении вещей на фронте. Сотрудники администрации президента своими докладами поддерживают уверенность политического лидера в том, что Россия сможет победить, несмотря на огромные жертвы и экономические потери из-за войны.

Многие экс-чиновники из России и люди, близкие к Кремлю, рассказали WSJ, что Владимир Путин 22 года выстраивал в России систему, которая будет ему льстить и приукрашивать информацию. Сам президент не желает верить в способность Украины оказать сопротивление и победить, имея много единомышленников в Кремле. Некоторые российские чиновники, журналисты и аналитики месяцами пытались достучаться до Владимира Путина и сообщить ему о реальных неудачах в Украине, но администрация не допускала их.

Все лето военные эксперты и производители оружия покидали встречи с Владимиром Путиным, сомневаясь, что он видит полную картину. Однако осенью, после очевидных поражений ВС РФ, президент решил получать "сырую" информацию с фронта, для этого он собрал рабочую группу из журналистов государственного телевидения, военных корреспондентов и пропагандистов. Своим указом, опубликованным в декабре, Путин распорядился, чтобы чиновники помогали этим экспертам составлять ежемесячный отчет о ходе мобилизации российских войск.

Из-за дезинформации Владимир Путин до сих пор намерен покорить Украину, даже если для этого придется на несколько лет пожертвовать российской экономикой и населением. По мнению экспертов, Если Запад сократит военную и экономическую помощь, а боевой дух украинцев упадет, то Россия еще сможет победить в войне.

Ранее стало известно, что российским СМИ поручили улучшить имидж Владимира Путина и Минобороны РФ из-за критики со стороны националистических сообществ. С этой целью пропагандисты рекламируют масштабную встречу президента со штабом ВС РФ.