Путін отримує застарілі зведення про війну в Україні, прикрашені ФСБ, — WSJ

Глава РФ не заходить в інтернет, побоюючись стеження, тому вивчає лише письмові доповіді, які потрапляють йому на стіл протягом кількох днів.

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Президент Росії Володимир Путін не розуміє всієї складності ситуації в Україні, оскільки отримує застарілу інформацію, прикрашену його адміністрацією. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на офіційних осіб зі США та Європи.

За словами деяких джерел, близьких до Кремля, нова інформація про бойові дії потрапляє до Путіна через кілька днів, тому стає застарілою. Командири ЗС РФ звітують із передової перед ФСБ, яка редагує звіти для експертів у Раді Безпеки, ті передають зведення секретареві Ради Миколі Патрушеву, а вже він надсилає підсумкові доповіді на стіл президенту.

Як розповів колишній офіцер розвідки РФ, Володимир Путін щодня прокидається близько 7 години ранку, щоб вивчити письмові доповіді про війну в Україні, де прикрашені успіхи та зменшені невдачі. Джерела зі США та Росії додали, що президент довгий час зовсім не заходив в інтернет, побоюючись цифрового стеження, тому вимушено довіряв лише паперовим документам, складеним радниками-однодумцями.

Наприкінці вересня російські війська програвали битву за місто Лиман у Донецькій області. ЗСУ внаслідок наступу за підтримки іноземної артилерії оточили погано оснащені частини росіян, проте Володимир Путін із зашифрованого зв'язку з Москви наказав не відступати всупереч наказам генералів. 1 жовтня ЗС РФ таки відійшли після запеклих боїв, зазнавши великих втрат у живій силі й техніці, а також залишили українцям багато озброєння.

За даними WSJ, винною стала погана поінформованість Путіна про реальний стан речей на фронті. Співробітники адміністрації президента своїми доповідями підтримують впевненість політичного лідера в тому, що Росія зможе перемогти, незважаючи на величезні жертви й економічні втрати через війну.

Багато ексчиновників із Росії та людей, близьких до Кремля, розповіли WSJ, що Володимир Путін 22 роки вибудовував у Росії систему, яка буде лестити й прикрашати інформацію. Сам президент не бажає вірити в здатність України чинити опір і перемогти, маючи багато однодумців у Кремлі. Деякі російські чиновники, журналісти й аналітики місяцями намагалися достукатися до Володимира Путіна та повідомити йому про реальні невдачі в Україні, але адміністрація не допускала їх.

Усе літо військові експерти й виробники зброї залишали зустрічі з Володимиром Путіним, сумніваючись, що він бачить повну картину. Однак восени після очевидних поразок ЗС РФ президент вирішив отримувати "сиру" інформацію з фронту, для цього він зібрав робочу групу з журналістів державного телебачення, військових кореспондентів і пропагандистів. Своїм указом, опублікованим у грудні, Путін наказав, щоб чиновники допомагали цим експертам складати щомісячний звіт про хід мобілізації російських військ.

Через дезінформацію Володимир Путін досі має намір підкорити Україну, навіть якщо для цього доведеться на кілька років пожертвувати російською економікою та населенням. На думку експертів, якщо Захід скоротить військову й економічну допомогу, а бойовий дух українців впаде, то Росія ще зможе перемогти у війні.

Раніше стало відомо, що російським ЗМІ доручили покращити імідж Володимира Путіна та Міноборони РФ через критику з боку націоналістичних спільнот. Із цією метою пропагандисти рекламують масштабну зустріч президента зі штабом ЗС РФ.