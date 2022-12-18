"Вісник хороших новин": росЗМІ отримали команду покращити імідж Путна та Міноборони РФ, — ISW

На думку експертів, Кремль намагається підвищити рейтинги Путіна та військового керівництва РФ на тлі різкої критики з боку націоналістичних спільнот.

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У Кремлі вирішили зобразити президента РФ Володимира Путіна як компетентного керівника воєнного часу та реабілітувати імідж Міністерства оборони Росії. Для цього у російських ЗМІ рекламують зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії 17 грудня, де він нібито працював упродовж усього дня. Такого висновку дійшли військові експерти з Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться про те, що Путін відвідав об'єднаний штаб ЗС РФ, заслухав доповіді про перебіг "спеціальної воєнної операції" в Україні, а також провів нараду з об'єднаним штабом та окрему нараду з командирами.

Російські ЗМІ опублікували кадри наради з об'єднаним штабом, на яких видно, що на ній були присутні начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов, міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу та командувач Об'єднаного угрупування військ в Україні генерал армії Сергій Суровікін.

Водночас, аналітики зазначили, що на кадрах не видно інших вищих офіцерів російського генштабу. Ймовірно, Кремль оприлюднив цю зустріч, щоб представити Путіна як ґрунтовно залученого до планування та ведення війни в Україні. Це може бути пов'язано з тим, що останнім часом представники націоналістичних спільнот різко критикували керівництво Міноборони РФ і особисто Путіна за стан справ на фронті.

Ймовірно, Кремль свідомо оприлюднив участь Герасимова, Шойгу та Суровікіна у зустрічі з Путіним, щоб представити Міноборони РФ як організовану, єдину та ефективну бойову структуру та убезпечити найвище військове командування від подальшої критики на тлі відсутності перемог російської армії в Україні.

Коментуючи дії Кремля, військові експерти вважають, що спроби реабілітувати імідж військового керівництва РФ здійснюються з метою врівноважити зростаючий вплив "кадирівців" і "вагнерівців", які на думку деяких російських "військкорів" зараз є найбоєздатнішими угрупованнями на фронті.

Кремль, швидше за все, прагне подати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок із російським народом. Для цього було доручено губернаторам регіонів підготувати "позитивний порядок денний" новин та подій, у яких Путін може взяти участь. Експерти також зазначили, що таким чином Путіна хочуть представити як "вісника добрих новин" на тлі зниження соціального благополуччя громадян та їхньої втоми від війни.

Однак такі перспективи є примарними, вважають в ISW, оскільки відсутність реального змістовного діалогу між владою та громадянами РФ створює імідж для Міноборони, який російські націоналісти обізвали "російське міністерство камуфляжних селфі".

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