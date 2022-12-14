Без хокею в Москві та пресконференції: Путін скасував усі публічні заходи перед Новим роком

У Кремлі без пояснення причин відмовилися від проведення "Прямої лінії" та виступу Путіна перед Федеральними зборами. Домисли щодо можливої дати цих заходів у президента РФ назвали "ворожінням на кавовій гущі".

Related video

Президент Росії Володимир Путін вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи. Цю інформацію під час брифінгу підтвердив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Зокрема, йдеться про традиційне послання Володимира Путіна Федеральним зборам і хокейний матч, який напередодні Нового року проходить на Красній площі.

"Ні, не планується цього року", — заявив Пєсков у відповідь на питання про те, чи братиме Володимир Путін участь у хокейному матчі на арені, яка встановлюється на Красній площі.

Крім того, як повідомив спецпредставник глави Кремля, наприкінці 2022 року також не проводитиметься традиційне послання президента до Федеральних зборів. Пєсков припустив, що публічний захід із президентом країни-агресора може відбутися вже 2023 року.

Окремо прессекретар Володимира Путіна закликав російських журналістів "не гадати на кавовій гущі" щодо дати проведення послання до Федеральних зборів.

"Ні, письмово його не буває, а щодо повідомлень про те, що можливо в наступному році, — безумовно, можливо. Це досить очевидна істина", — додав Пєсков, відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи проводитиметься послання Федеральним зборам у наступному році.

Варто зазначити, що президент Росії Володимир Путін також скасував проведення "Прямої лінії", під час якої з 2001 року він відповідав на різні запитання представників ЗМІ. "Пряма лінія" з Володимиром Путіним не проводилася в період із 2009 до 2011 року, коли глава Кремля обіймав посаду прем'єр-міністра Росії.

Інститут вивчення війни ISW, зі свого боку, повідомляв про різке падіння авторитету Володимира Путіна на міжнародній арені після низки військових провалів в Україні.