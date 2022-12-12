Вперше за 10 років: великої пресконференції Путіна не відбудеться, — Пєсков

За інформацією журналістів, є ймовірність, що традиційне "спілкування Путіна з народом" перед Новим роком перенесене на 2023 рік.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков 12 грудня заявив, що традиційної великої пресконференції президента РФ Володимира Путіна, яка мала відбутися у грудні, до Нового року не буде. Про це повідомляє агентство "РИА Новости"

За його словами в Кремлі розраховують, що Путін все ж таки знайде можливість поспілкуватися за допомогою ЗМІ.

"Щодо великої прес-конференції — так, до Нового року не буде. Водночас ми розраховуємо, що все-таки президент знайде можливість поспілкуватися, як він робить це регулярно, зокрема під час закордонних поїздок", — сказав Пєсков.

Скасування цього заходу відбулося вперше за 10 років. Путін з 2001 року влаштовує велику пресконференцію напередодні Нового року, яка не проводилася лише з 2009 до 2011 року, коли він обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Але цього року, зважаючи на все, "спілкування Путіна з народом" не відбудеться. За інформацією російського "РБК", є ймовірність того, що велику пресконференцію перенесуть на 2023 рік.

Також прессекретар російського президента повідомив про послання Путіна до Федеральних зборів. Пєсков заявив, що це питання ще потрібно уточнити.

"За послання треба уточнювати. Ми ще орієнтуватимемо за послання", — заявив спікер.

Журналісти видання "Ведомости" зазначили, що Пєсков раніше неодноразово говорив про те, що точних дат послання Путіна поки що немає, оскільки це залежить від графіку російського президента, який він охарактеризував як "дуже динамічний". Однак пізніше він підтвердив інформацію про те, що підготовка до пресконференції та послання вже розпочалася.

Раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" сказав журналістам, що Росія має готуватися до життя в умовах конфронтації з країнами Заходу. За його словами, РФ ніхто не любить і любити не збирається, але Москві ця любов не потрібна.

За даними Інституту вивчення війни, президент Володимир Путін втрачає довіру та підтримку з боку впливових осіб та ветеранів у лавах бойовиків так званих "ЛДНР". Аналітики зазначили, що падіння рейтингів довіри пов'язане з тим, що путінська армія не здатна здобути військову перемогу на Донбасі.