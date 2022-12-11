Рейтинг підтримки Путіна падає через неможливість "захистити" Донбас, — ISW

Главу Кремля почали критикувати через нездатність взяти під контроль захоплені території на півдні України.

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Російський президент Володимир Путін втрачає підтримку з боку впливових колишніх лідерів бойовиків "ЛДНР" та ветеранів війни.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що через нездатність своєї армії відкинути українські війська далі на захід від Донецька і "захистити" Донбас, лідера Кремля безпрецедентно прямо почали критикувати колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін та "ексміністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський.

Терорист Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який описав хід "спецоперації" як "стабільний", заявивши, що лише Путін та Міноборони РФ вважають війну успішною. Колишній міністр безпеки "ДНР" Олександр Ходаковський наголосив на появі критики на адресу глави Кремля, зазначивши, що тривале правління Путіна не можна назвати повністю вдалим.

Ходаковський також зазначив, що починають виникати дискусії щодо необхідності змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що Путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу.

"Критика Гіркіна і Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнною "ДНР" і ветеранськими громадами та Путіним. Російські ветерани і проксі-спільноти давно попередили вірячи, що його війна, як мінімум, призведе до російської окупації Донбасу. Виставлені Путіним умови для тривалої війни можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти спільноту мілблогерів, що постійно зростає, які представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президента Росії Володимира Путіна визнано головним невдахою в 2022 році.

Також Фокус писав, що чинна стратегія Москви, за словами експолковника ФСБ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, призведе до повалення Володимира Путіна, розпаду країни та низки громадянських воєн усередині Росії.