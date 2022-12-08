Видання Politico визнало Володимира Путіна "невдахою року" (фото)

Низка військових невдач ЗС РФ в Україні призвела до падіння рейтингу глави Кремля не лише на міжнародному рівні, а й усередині самої Росії.

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Президента Росії Володимира Путіна визнано головним невдахою в 2022 році. Про це йдеться у традиційному рейтингу, підготовленому виданням Politico.

Зокрема, журналісти зазначили президента РФ Володимира Путіна в категорії "Мрійники" та залишили окрему позначку "Loser".

Свій вибір видання Politico пояснює низкою військових невдач армії Росії в Україні, яка спричинила падіння рейтингу глави Кремля не лише на міжнародному рівні, а й усередині своєї країни.

"Рішення Путіна призвати сотні тисяч нових солдат змусило чоловіків призовного віку залишити країну. Тим часом ЗСУ, спираючись на територіальні завоювання, постачання західної зброї і захоплену російську техніку, продовжують нарощувати опір. Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала у радянський період. Натомість його вторгнення перевело його країну в статус третьосортної, нездатної перемогти противника, якого вона недооцінювала та зневажала", — йдеться в рейтингу Politico.

За словами журналістів, інший світовий лідер в умовах ізоляції та міжнародних санкцій визнав би свою поразку та відступив. Але впертість Володимира Путіна означає, що повномасштабна війна, ймовірно, затягнеться, і спровокує на континенті нестримну інфляцію, а також призведе до зростання цін на енергоносії та добрив.

"Нездатність Путіна реалізувати свою мрію не означає, що він не продовжуватиме бути кошмаром для своїх сусідів", — підсумували в Politico.

[ + – ] Володимира Путіна визнано невдахою року за версією видання Politico

Зазначимо, що видання Politico у цьому ж рейтингу назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року. За словами журналістів, європейські лідери захоплюються і хочуть наслідувати президента України, оскільки вважають, що глава держави здатний рухати Євросоюз у потрібному напрямку.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією Financial Times.