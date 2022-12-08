Издание Politico признало Владимира Путина "неудачником года" (фото)

Череда военных неудач ВС РФ в Украине привела к падению рейтинга главы Кремля не только на международном уровне, но и внутри самой России.

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Президент России Владимир Путин признан главным неудачником в 2022 году. Об этом говорится в традиционном рейтинге, который был подготовлен изданием Politico.

В частности, журналисты отнесли президента РФ Владимира Путина в категорию "Мечтатели" и оставили отдельную пометку "Loser".

Свой выбор издание Politico объясняет чередой военных неудач армии России в Украине, которая повлекла падение рейтинга главы Кремля не только на международном уровне, но и внутри своей страны.

"Решение Путина призвать сотни тысяч новых солдат заставило мужчин призывного возраста покинуть страну. Тем временем ВСУ, опираясь на территориальные завоевания, поставки западного оружия и захваченную российскую технику, продолжают наращивать сопротивление. Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которым она обладала в советский период. Вместо этого, его вторжение перевело его страну до статуса третьесортной, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала", — говорится в рейтинге Politico.

По словам журналистов, другой мировой лидер в условиях изоляции и международных санкций признал бы свое поражение и отступил. Но упрямство Владимира Путина означает, что полномасштабная война, вероятно, затянется, и спровоцирует на континенте безудержную инфляцию, а также приведет к росту цен на энергоносители и с удобрениями.

"Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей", — подытожили в Politico.

[ + – ] Владимир Путин признан неудачником года по версии издания Politico

Отметим, что издание Politico в этом же рейтинге назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года. По словам журналистов, европейские лидеры восхищаются и хотят подражать президенту Украины, поскольку считают, что глава государства способен двигать Евросоюз в нужном направлении.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.