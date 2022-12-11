Рейтинг поддержки Путина падает из-за невозможности "защитить" Донбасс, — ISW

Главу Кремля начали критиковать из-за неспособности взять под контроль захваченные территории на юге Украины.

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Российский президент Владимир Путин теряет поддержку со стороны влиятельных бывших лидеров боевиков "ЛДНР" и ветеранов войны.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что из-за неспособности своей армии отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс, лидера Кремля беспрецедентно прямо начали критиковать бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин и "экс-министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский.

Террорист Гиркин, в частности, раскритиковал заявление Путина от 9 декабря, который описал ход "спецоперации" как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны РФ считают войну успешной. Бывший министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский отметил появление критики в адрес главы Кремля, отметив, что длительное правление Путина нельзя назвать полностью удачным.

Ходаковский также отметил, что начинают возникать дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что Путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника российского Генштаба.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные нападения на Путина могут отражать разногласия между провоенной "ДНР" и ветеранскими общинами и Путиным. Российские ветераны и прокси-сообщество давно предупреждали Кремль о недостатках сплотились за Путина, веря, что его война – как минимум – приведет к российской оккупации Донбасса. Выставленные Путиным условия для длительной войны могут еще больше подвергнуть сомнению его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы", – говорится в отчете ISW.

Напомним, президент России Владимир Путин признан главным неудачником в 2022 году.

Также Фокус писал, что действующая стратегия Москвы, по словам экс-полковника ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина, приведет к свержению Владимира Путина, распаду страны и череде гражданских войн внутри России.